Former US Vice President Kamala Harris : डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ली

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। यह जानकारी एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने दी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Former US Vice President Kamala Harris : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। यह जानकारी एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने दी है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया, जब अमेरिका में पहले से ही राजनीति विभिन्न मुद्दों को लेकर गर्म है। खबरों के अनुसार, ट्रम्प के पूर्ववर्ती जो बिडेन ने पद छोड़ने से पहले हैरिस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीक्रेट सर्विस की व्यवस्था की थी।

पढ़ें :- उत्तराधिकार के सवाल पर जेडी वेंस, बोले- वे कमांडर-इन-चीफ की भूमिका निभाने को हैं तैयार, X पर ट्रेंड किया 'Trump is Dead'

अमेरिकी कानून के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपति और उनके परिवार को पद छोड़ने के बाद अधिकतम छह महीने तक सीक्रेट सर्विस सुरक्षा मिलती है। कमला हैरिस का कार्यकाल पूरे सात महीने पहले खत्म हुआ था। इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन ने उनका सुरक्षा कवर वापस लेने का निर्णय लिया।

खबरों के अनुसार, ट्रम्प द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सुरक्षा समाप्त करने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब वह जल्द ही बहु-शहर, हाई-प्रोफाइल पुस्तक दौरे पर जाने वाली हैं, जो उनके छोटे राष्ट्रपति अभियान के बारे में उनके नए संस्मरण “107 डेज़” के विमोचन के साथ मेल खाएगा, जो 23 सितंबर को जारी होने वाला है।

