Formula 1 : लैंडो  नॉरिस ने ब्राज़ील ग्रां प्री जीती,  बेहतर प्रदर्शन करते हुए बढ़त बरकरार रखी

Formula 1 : लैंडो नॉरिस ने रविवार को ब्राज़ीलियन ग्रां प्री में शानदार जीत हासिल कर 2025 फ़ॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली। मैकलारेन के इस ड्राइवर ने, जिन्होंने शनिवार की स्प्रिंट रेस भी पोल पोज़िशन से जीती थी, इंटरलागोस में लगभग बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीज़न की अपनी सातवीं जीत हासिल की।

ब्रिटिश ड्राइवर ने मर्सिडीज़ के Young sensation Kimi Antonelli और रेड बुल के Max Verstappen से आगे रहकर तीसरा स्थान हासिल किया।, जिन्होंने पिट लेन से शानदार दौड़ लगाई। नॉरिस के साथी और मुख्य खिताबी प्रतिद्वंद्वी Oscar Piastri को 10 सेकंड की पेनल्टी मिलने के बाद एक कठिन रेस का सामना करना पड़ा, और अंततः वे पाँचवें स्थान पर रहे।

फेरारी ड्राइवरों के लिए यह सप्ताहांत निराशाजनक रहा। चार्ल्स लेक्लर्क और लुईस हैमिल्टन दोनों ही साओ पाउलो में रेस पूरी नहीं कर पाए।

चार बार के विश्व चैंपियन वेरस्टैपेन के कुल 341 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं तथा उन्होंने खिताब जीतने की अपनी संभावनाओं को कम कर दिया है।