  3. Formula 1 : लैंडो  नॉरिस ने ब्राज़ील ग्रां प्री जीती,  बेहतर प्रदर्शन करते हुए बढ़त बरकरार रखी

लैंडो नॉरिस ने रविवार को ब्राज़ीलियन ग्रां प्री में शानदार जीत हासिल कर 2025 फ़ॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली।

By अनूप कुमार 
Updated Date

