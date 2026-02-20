Free Fire Max Latest Redeem Codes : फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड्स हुए रिलीज , प्राप्त करें पुरस्कार

अगर आप Free Fire MAX खेलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि Garena समय-समय पर गेम में नए कॉस्मेटिक्स, स्किन्स और हथियार जोड़ता रहता है ताकि गेम हमेशा फ्रेश और मजेदार बना रहे।
Free Fire Max Latest Redeem Codes : अगर आप Free Fire MAX खेलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि Garena समय-समय पर गेम में नए कॉस्मेटिक्स, स्किन्स और हथियार जोड़ता रहता है ताकि गेम हमेशा फ्रेश और मजेदार बना रहे। 20 फरवरी 2026 के लेटेस्ट Garena Free Fire MAX रिडीम कोड्स आ चुके हैं। यह फ्री फायर मैक्स रिवॉर्ड्स 2026 के बड़े अपडेट का हिस्सा है, और ये वो लेटेस्ट फ्री फायर मैक्स कोड हैं जिन्हें भारतीय खिलाड़ी अभी इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं। लेकिन याद रखें – ये सीमित हैं और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। इसलिए इन्हें पाने में देर न करें।
रिडीम कोड्स अल्फान्यूमेरिक होते हैं. यानी इनमें अक्षर और नंबर दोनों शामिल होते हैं। ये आमतौर पर 12 से 16 कैरेक्टर लंबे होते हैं। ध्यान रहे, इन कोड्स की लिमिटेड रिडेम्प्शन कैप होती है। मतलब जो पहले इस्तेमाल करेगा, वही फायदा उठा पाएगा। इसलिए अगर कोड मिला है तो देर मत कीजिए, जल्दी से रिडीम कर लीजिए।
आइये रिडीम कोड्स पर एक नजर डालते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्हें एक्सपायर होने से पहले कैसे क्लेम करना है, ताकि कोई भी रिवॉर्ड आपके हाथ से न निकल जाए।
एफएफपीएलयूएफबीवीएसएलओटी
एमसीपीडब्ल्यू3डी28वीजेडडी6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
3IBBMSL7AK8G
B3G7A22TWDR7X
4ST1ZTBE2RP9
एफएफजीवाईबीजीडी8एच1एच4
XZJZE25WEFJJ
एफएफसीएमसीपीएसजे99एस3
आरडी3टीजेडके7डब्ल्यूएमई65
ZRW3J4N8VX56
एफएफ9एमजे31सीएक्सकेआरजी
FFW2Y7NQFV9S
6KWMFJVMQQYG
EYH2W3XK8UPG
FF7MUY4ME6SC
U8S47JGJH5MG
VNY3MQWNKEGU
ZZATXB24QES8
UPQ7X5NMJ64V
एच8वाईसी4टीएन6वीकेक्यू9
एफजे6एटी3जेडआरईएम45
एफएफएन9वाई6एक्सवाई4जेड89
एमएन3एक्सके4टीवाई9ईपी1
FFIC33NTEUKA
एचएफएनएसजे6डब्ल्यू74जेड48
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
डी6एफ8जी1एल3एम7आर9एक्स
Y9X5K1H4C6P2W
FFMC2SJLKXSB
XN7TP5RM3K49
4N8M2X6J9R1G3
WD4XJ7WQZ42A