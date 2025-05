Operation Sindoor: Amitabh Bachchan से लेकर रितेश देशमुख तक सेलेब्स ने ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर किया पोस्ट

Bollywood Celebs on Operation Sindoor: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकि हमले (Terrorist Attack in Pahalgam) का बदला भारत ने ले लिया है. 7 मई 2025 को भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के तहत पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए.

भारतीय सेना और वायुसेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे सेना ने ‘सटीक, संयमित और गैर-आक्रामक’ कार्रवाई बताया है. ऐसे में पूरा देश भारतीय सेना की सराहना कर रहा है. वहीं, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर अनुपम खेर (Anupam Kher) तक, बॉलीवुड के भी तमाम सितारों ने इसकी जमकर तारीफ की है. चलिए जानते हैं, किसने क्या कहा?

भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भारतीय सेना की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘भारत माता की जय’ #OperationSindoor. बता दें ये कार्रवाई 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का जवाब थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे.

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है. हालांकि अपने पोस्ट पर एक्टर ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र नहीं किया है, ना ही कुछ बताया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. लेकिन जब पहलगाम पर पाकिस्तान ने हमला किया था, तब भी बिग बी ने ऐसा ही पोस्ट किया था. ऐसे में कहा जा सकता है कि उनके इस पोस्ट का कनेक्शन ऑपरेशन सिंदूर से हो सकता है.

एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने भी X पर लिखा, ‘जय हिंद की सेना! भारत माता की जय! #OperationSindoor.

एक्ट्रेस निमृत कौर (Nimrat Kaur) ने भी इस पर रिएक्टर करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘हमारी सेना के साथ एकजुट. एक देश. एक मिशन. जयहिंद, ऑपरेशन सिंदूर.’

Our prayers are with our forces. One nation, together we stand. Jai Hind, Vande Mataram. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/IyiOX8hqma

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) May 6, 2025