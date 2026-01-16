1 अप्रैल से कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों की नो एंट्री, सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान

नई दिल्ली: अगर आप टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर नकद भुगतान (Cash Payment) करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स (Toll Tax) अब सिर्फ FASTag या UPI से ही देना होगा। कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी।

सरकार ने आखिर क्या कहा?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर (V. Umashankar, Secretary, Ministry of Road Transport and Highways) ने बताया कि भारत तेजी से डिजिटल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। पहले UPI से टोल भुगतान की सुविधा शुरू की गई थी, जिसे लोगों ने पसंद किया। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरह बंद किया जा रहा है। 1 अप्रैल के बाद सिर्फ FASTag और UPI ही मान्य होंगे।

कैश लेन पूरी तरह से होगा बंद

इस फैसले के बाद देशभर के टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद कर दी जाएंगी। अभी कई लोग FASTag होने के बाद भी कैश लेन का इस्तेमाल करते थे। इससे खासकर त्योहारों और भीड़ के समय जाम लग जाता था। अब ऐसा नहीं होगा और टोल सिस्टम ज्यादा तेज और साफ-सुथरा बनेगा।

बिना बैरियर के टोल की तैयारी

यह फैसला आगे आने वाले एक बड़े बदलाव की तैयारी भी है। सरकार जल्द ही ऐसा सिस्टम लाने जा रही है, जिसमें टोल प्लाजा पर कोई बैरियर नहीं होगा। गाड़ियां बिना रुके निकल जाएंगी और टोल अपने आप FASTag के जरिए कट जाएगा।

25 टोल प्लाजा पर पहले होगा ट्रायल

सरकार ने इस नए सिस्टम को पहले 25 टोल प्लाजाओं पर आजमाने का फैसला किया है। यहां यात्रियों के अनुभव और सिस्टम की जांच की जाएगी। सब कुछ सही रहा, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे जाम कम होगा, सफर का समय घटेगा और प्रदूषण भी कम होगा।

यात्रियों से अपील

सरकार ने लोगों से कहा है कि 1 अप्रैल से पहले अपना FASTag एक्टिव रखें और उसमें बैलेंस जरूर चेक कर लें। जो लोग UPI से भुगतान करते हैं, वे भी तैयार रहें। यह नया सिस्टम सड़क यात्रा को आसान और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में हाईवे पर सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा।