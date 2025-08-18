गिल-सिराज-अय्यर OUT...जायसवाल IN : एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव की उम्मीदें कम

  1. हिन्दी समाचार
Indian Squad for Asia Cup: अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की चयन समिति मंगलवार को मुंबई में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। चयनकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, जिसमें टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टी20आई टीम से बाहर करना भी शामिल है। वहीं, यशस्वी जायसवाल को बैक ओपनर के रूप में टीम में शामिल किया जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम किया का ऐलान, बाबर-रिजवान का टी20 करियर खत्म!

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल को एशिया कप रोस्टर में जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि समिति ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पहली पसंद की सलामी जोड़ी के रूप में प्राथमिकता दी है। तीसरे सलामी बल्लेबाज़ के रूप में गिल के साथ यशस्वी जायसवाल एक मज़बूत दावेदार हैं। लेकिन, जायसवाल का पलड़ा भारी लग रहा है। हो सकता है कि इनमें से किसी का भी चयन न हो, लेकिन फ़िलहाल गिल इस दौड़ में पीछे चल रहे हैं – बशर्ते गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान के लिए कोई मज़बूत दावेदारी पेश न करें।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टीम में अन्य बल्लेबाज़ों में तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह शामिल हो सकते हैं, हालांकि एक और बल्लेबाज़ी स्थान अभी तय होना बाकी है। शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर दावेदार हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर – जिन्होंने आईपीएल फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व किया था – शायद उतने भाग्यशाली न हों। जितेश शर्मा के दूसरे विकेटकीपर की जगह लेने की उम्मीद है।

एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को जगह बनाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आक्रमण की कमान सौंपी जाएगी। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से एक (या दोनों) के लिए जगह मिलने की उम्मीद है। टी20 विश्व कप में अहम आखिरी ओवर फेंकने वाले हार्दिक पांड्या टीम में दूसरे तेज़ गेंदबाज़ होंगे।

अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी, जो भारत के पिछले टी20 मैच (इंग्लैंड के ख़िलाफ़) में अंतिम एकादश का हिस्सा थे, के नाम पर विचार किए जाने की संभावना कम है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और उप-कप्तान अक्षर पटेल टीम के मुख्य स्पिनर होंगे और फरवरी में आखिरी टी-20 टीम का हिस्सा रहे वाशिंगटन सुंदर के लिए जगह की संभावना है, भले ही इसकी गारंटी न हो।

पढ़ें :- गंभीर और धोनी के बीच गिले-शिकवे खत्म? मुस्कुराते हुए दोनों दिग्गजों की फोटो वायरल

