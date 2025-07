India Squad For Asia Cup: गिल की वापसी, बुमराह बाहर और सूर्या उपलब्ध नहीं! ऐसा होगा एशिया कप में भारतीय स्क्वाड

India’s Likely Squad For The Asia Cup 2025: महीनों की अनिश्चितता के बाद शनिवार देर शाम एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जिससे यह साफ हो गया है कि टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा और भारत व पाकिस्तान की टीम इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। अगर बीसीसीआई पीछे हटाने का फैसला करता तो एसीसी और आईसीसी को एक बड़ा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता था। हालांकि, वेन्यू को लेकर अभी घोषणा होनी बाकी है। वहीं, शेड्यूल सामने आने के बाद भारतीय टीम के स्क्वाड को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गयी हैं।

दरअसल, एशिया कप 2025 इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है, यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जड़ेजा टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। तीनों ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। इसके अलावा, इंग्लैंड दौरे के बाद स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। उनके खेलने की उम्मीद बेहद कम है। वहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव की हाल ही में हर्निया की सर्जरी कराई है और वो रिकवरी कर रहे हैं। उनके खेलने की संभावना कम है। अगर सूर्या उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया जा सकता है।

𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏

The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩

Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025