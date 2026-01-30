Gold-Silver Rates Today : सोना और चांदी की कीमतें शुक्रवार को धड़ाम, सिल्वर 24000 रुपये तक टूटी, गोल्ड 8000 रुपये हुआ सस्ता

  1. हिन्दी समाचार
Gold-Silver Rates Today : सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। लगातार तेज उछाल के बाद निवेशकों की मुनाफा वसूली (Profit Booking) के चलते कीमती धातुओं के भाव अचानक टूट गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर खुलते ही सोना और चांदी दोनों लाल निशान में कारोबार करते दिखे।

सबसे बड़ी गिरावट चांदी की कीमतों में देखने को मिली। MCX पर चांदी का वायदा भाव करीब 24,000 रुपये तक टूट गया और 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी 23,993 रुपये गिरकर 3,75,900 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

बता दें कि गुरुवार को चांदी ने ऐतिहासिक तेजी दिखाते हुए पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर पार किया था। कारोबार के अंत में इसका भाव 3,99,893 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का लाइफ टाइम हाई स्तर 4,20,048 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया था, जहां से एक ही दिन में करीब 44,148 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली।

वहीं सोने (Gold) की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना खुलते ही करीब 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया।

घरेलू बाजार में सोने-चांदी का भाव

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन (All India Sarafa Association) के अनुसार, गुरुवार को चांदी ने लगातार चौथे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी और 19,500 रुपये या 5.06 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई।

वहीं 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी 12,000 रुपये या 7.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के पिछले बंद भाव से बढ़कर 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

जनवरी में अब तक सोने की कीमतों में 24% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो लगातार छठे महीने तेजी की ओर इशारा करती है। यह जनवरी 1980 के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़त मानी जा रही है। वहीं चांदी की कीमतें इस महीने करीब 62% तक उछल चुकी हैं, जो इसके इतिहास की सबसे बड़ी मासिक तेजी की ओर संकेत करती हैं।

चेक करें प्रमुख शहरों में सोने के दाम

देश के प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार रहे-

मुंबई: लगभग 1,70,170 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता: करीब 1,69,950 रुपये

दिल्ली: लगभग 1,69,880 रुपये

चेन्नई: करीब 1,70,670 रुपये

हैदराबाद: लगभग 1,70,440 रुपये

बंगलूरू: करीब 1,70,310 रुपये

दक्षिण भारत के बाजारों में सोने के दाम उत्तर भारत की तुलना में अधिक बने हुए हैं।

चांदी की कीमतें

चांदी की तेजी को एआई डेटा सेंटर और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के साथ-साथ सीमित भौतिक आपूर्ति से बल मिला है।

मुंबई: करीब 4,01,760 रुपये प्रति किलोग्राम

दिल्ली: लगभग 4,01,060 रुपये

चेन्नई: करीब 4,02,920 रुपये

हैदराबाद: लगभग 4,02,390 रुपये

बंगलूरू: करीब 4,02,070 रुपये

कोलकाता: करीब 3,86,420 रुपये

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव

शुक्रवार को सोना-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई के करीब बने रहे, हालांकि एक दिन पहले के मुकाबले कॉमेक्स और MCX पर हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना घटकर 5,412.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि एक दिन पहले यह 5,500 डॉलर के करीब था। इससे पहले सोने ने 5,586.20 डॉलर प्रति औंस का ऐतिहासिक उच्च स्तर छुआ था। चांदी की कीमतें भी मामूली नरमी के साथ 117.45 डॉलर प्रति औंस पर आ गईं, जबकि इससे पहले यह 119 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छू चुकी थीं।

विश्लेषकों के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर असमंजस और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी की मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है।

