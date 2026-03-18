  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Gold Silver Price Today : US Fed के पॉलिसी से पहले MCX पर सोना फिसला , जानें आज का रेट

Gold Silver Price Today : US Fed के पॉलिसी से पहले MCX पर सोना फिसला , जानें आज का रेट

मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार, 18 मार्च को MCX पर सोने की कीमतें गिर गईं हैं। US फेडरल रिज़र्व (US Federal Reserve) के मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े फ़ैसले से पहले सोने में नरमी आई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Gold-Silver Price Crash : सोना-चांदी की कीमतें धड़ाम, चांदी 31800 टूटी और सोना 4800 रुपये हुआ सस्ता
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold Silver Price Today : US Fed के पॉलिसी से पहले MCX पर सोना फिसला , जानें आज का रेट

Gold Silver Price Today : US Fed के पॉलिसी से पहले MCX...

Jio IPO की तैयारी तेज , मुकेश अंबानी की कंपनी ला सकती है भारत का सबसे बड़ा IPO

Jio IPO की तैयारी तेज , मुकेश अंबानी की कंपनी ला सकती...

बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने 140 करोड़ रुपये में इस कंपनी को खरीदा, शेयर में 10% की जोरदार तेजी

बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने 140 करोड़ रुपये में इस कंपनी को खरीदा, शेयर...

Silver Price Today : आज चांदी हुई सस्ती, जानिये कितना कम हुआ रेट

Silver Price Today : आज चांदी हुई सस्ती, जानिये कितना कम हुआ...

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा खेला, पुरोहित-इमाम बढ़ाया भत्ता और सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए का किया एलान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा...

मुरादाबाद में BJP मेयर विनोद अग्रवाल की अपनी ही सरकार के बुलडोजर से मचा भूचाल, प्रदेश अध्यक्ष से लगाई सम्मान बचाने गुहार

मुरादाबाद में BJP मेयर विनोद अग्रवाल की अपनी ही सरकार के बुलडोजर...