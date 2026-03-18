Gold Silver Price Today : US Fed के पॉलिसी से पहले MCX पर सोना फिसला , जानें आज का रेट

मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार, 18 मार्च को MCX पर सोने की कीमतें गिर गईं हैं। US फेडरल रिज़र्व (US Federal Reserve) के मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े फ़ैसले से पहले सोने में नरमी आई है। वहीं,जियोपॉलिटिकल जोखिमों (Geopolitical Risks) और महंगाई में तेज़ी की चिंताओं ने सोने को ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया है। 11.30 बजे के आसपास MCX पर गोल्ड का अप्रैल वायदा 515 रुपए यानी 0.33 फीसदी की कमजोरी के साथ 155,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दिख रहा था। वहीं, चांदी का मई वायदा 1,757 रुपए यानी 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ 251,700 रुपए प्रति किलो ग्राम पर दिख रहा था। ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का असर सीधा सोने और चांदी की कीमतों पर देखा जा रहा है।

घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें

घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 10 रुपये बढ़कर 1,58,090 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

22 कैरेट सोने की कीमत में भी 10 रुपये की वृद्धि हुई और यह 1,44,910 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमतों में और भी अधिक उछाल आया। धातु की कीमत 100 रुपये बढ़कर 2,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

निवेशक फिलहाल US फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ब्याज दरों को लेकर किसी भी तरह का संकेत कीमती मेटल्स (Precious Metals) की दिशा तय कर सकता है। महंगाई के लगातार बने रहने का डर भी बाजार को प्रभावित कर रहा है।

कच्चे तेल की कीमत

आज कच्चे तेल की कीमतों (Crude oil prices) में गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में US कच्चे तेल के भंडार (US Crude Oil Inventories) में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर तेल की कीमतों पर दिखा है। ब्रेंट वायदा $2.31, या 2.24% गिरकर $101.15 प्रति बैरल पर आ गया है। जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल $3.20, या 3.21% गिरकर $92.46 पर आ गया है।