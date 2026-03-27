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GoMechanic : गोमैकेनिक ने पूरे भारत में रोडसाइड रिपेयर नेटवर्क का किया विस्तार, ड्राइवरों को चौबीसों घंटे देगी मदद 

ऑटोमोटिव सर्विस देने वाली कंपनी गोमैकेनिक ने कार मालिकों की अचानक गाड़ी खराब होने पर मदद करने के लिए पूरे देश में रोडसाइड रिपेयर सर्विस का एक नेटवर्क शुरू किया है। कंपनी ने इस विस्तार के पहले चरण के तहत बड़े शहरों में लगभग 200 सर्विस बाइक तैनात की हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

GoMechanic :  ऑटोमोटिव सर्विस देने वाली कंपनी गोमैकेनिक ने कार मालिकों की अचानक गाड़ी खराब होने पर मदद करने के लिए पूरे देश में रोडसाइड रिपेयर सर्विस का एक नेटवर्क शुरू किया है। कंपनी ने इस विस्तार के पहले चरण के तहत बड़े शहरों में लगभग 200 सर्विस बाइक तैनात की हैं। इस कदम का मकसद पूरे देश में ड्राइवरों को चौबीसों घंटे मदद देना और गाड़ी के खराब होने पर लगने वाले समय को कम करना है।

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ये सर्विस बाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, जयपुर और अहमदाबाद जैसे खास शहरी इलाकों में काम कर रही हैं। इन बाइक पर मौजूद ट्रेंड मैकेनिक टायर पंक्चर, बैटरी जंप-स्टार्ट और फ्यूल पहुंचाने जैसी आम समस्याओं को ठीक करते हैं। यह सर्विस 24×7 काम करती है और अलग-अलग तरह के ग्राहकों की मदद के लिए कई भाषाओं में सपोर्ट देती है।

गोमैकेनिक के को-फाउंडर और CEO हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि इस पहल का मकसद सही समय पर मदद पहुंचाना है, ताकि ड्राइवर बिना ज़्यादा इंतज़ार किए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में हर कार इस्तेमाल करने वाले को भरोसेमंद मदद की ज़रूरत होती है, खासकर देश की सड़कों पर यात्रा के दौरान आने वाली खास मुश्किलों के समय।

मुस्कान कक्कड़, सह-संस्थापक और COO, ने इस विस्तार को भारतीय कार मालिकों के बीच विश्वास कायम करने की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने प्रशिक्षित पेशेवरों, व्यापक कवरेज और सबसे ज़रूरी समय पर निरंतर उपलब्धता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

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