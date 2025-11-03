चौथे टी20आई से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज! ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया ने किया रिलीज

  1. हिन्दी समाचार
IND vs AUS 4th T20I: होबार्ट के बेलेरीव ओवल में रविवार को खेले गए तीसरे टी20आई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और दोनों टीमों के पास अभी भी सीरीज पर कब्जा करने का मौका है। सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर को खेला जाना है। इससे पहले भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने विस्फोटक बल्लीबाज़ ट्रेविस हेड को रिलीज करने का फैसला किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- कप्तान और उपकप्तान बार-बार फ्लॉप, अभिषेक व ऑल राउंडर्स के भरोसे टीम इंडिया

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड को भारत के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज़ से इसलिए रिलीज़ किया गया है, ताकि वह शेफ़ील्ड शील्ड के आगामी दौर में साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल सकें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चयनकर्ता इस महीने के अंत में शुरू होने वाली एशेज सीरीज़ से पहले खिलाड़ियों के कार्यभार और प्राथमिकताओं को बेहतर बनाने में लगे हैं। हेड, जिन्होंने पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ के शुरुआती तीन मैचों में हिस्सा लिया था, अब घरेलू लाल गेंद की ड्यूटी पर वापसी करने वाले कई वरिष्ठ खिलाड़ियों में शामिल होंगे।

स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड भी सोमवार से शुरू होने वाले न्यू साउथ वेल्स शील्ड मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं। इस बीच, कैमरन ग्रीन के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वाका ग्राउंड पर क्वींसलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में गेंदबाजी क्रीज पर लौटने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले महीने भारत के खिलाफ वनडे से पहले पीठ की सर्जरी के बाद उनकी वापसी बाजू में दर्द के कारण रुक गई थी।

ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के खिलाफ गर्मियों का पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होगा। भारत के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज़ इस हफ्ते के अंत में गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में मैचों के साथ समाप्त होगी।

