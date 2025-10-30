Google की ऐतिहासिक उपलब्धि, पहली बार तिमाही राजस्व 100 अरब डॉलर के पार

गूगल (Google) और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार किसी तिमाही में 100 अरब डॉलर (Crosses Dollars 100 Billion) से अधिक का राजस्व दर्ज किया है। सभी प्रमुख व्यावसायिक खंडों में दो अंकों की वृद्धि ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया।
नई दिल्ली। गूगल (Google) और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार किसी तिमाही में 100 अरब डॉलर (Crosses Dollars 100 Billion) से अधिक का राजस्व दर्ज किया है। सभी प्रमुख व्यावसायिक खंडों में दो अंकों की वृद्धि ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया।
गूगल (Google) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई (Chief Executive Officer Sundar Pichai) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए इसे माइलस्टोन क्वार्टर करार दिया। उन्होंने लिखा कि हमने अपने इतिहास का पहला 100 अरब डॉलर का तिमाही राजस्व दर्ज किया है। यह हर प्रमुख व्यवसाय में दो अंकों की वृद्धि से संभव हुआ है। पांच साल पहले हमारी तिमाही आय 50 अरब डॉलर थी।
Just posted Q3 earnings. We delivered our first-ever $100B quarter driven by double-digit growth across every major part of our business. (Five years ago, our quarterly revenue was at $50B🚀)
Our full-stack approach to AI is driving real momentum and we’re shipping at speed.… pic.twitter.com/L4Yz1iUuyT
— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2025
पढ़ें :- Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा 15 बिलियन डॉलर, अदानी समूह की साझेदारी से बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर
कंपनी की एआई रणनीति पर बढ़ते फोकस
रिपोर्ट के अनुसार, गूगल (Google) के प्रमुख उत्पाद सर्च, यूट्यूब और क्लाउड सभी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। यह कंपनी की एआई रणनीति पर बढ़ते फोकस का परिणाम है। पिचाई ने कहा कि गूगल का फुल-स्टैक एआई अप्रोच अब वास्तविक गति पकड़ चुका है। कंपनी के उन्नत एआई मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो (AI model Gemini 2.5 Pro) , वीओ, जिनी 3, और नैनो इस क्षेत्र में नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 1.3 करोड़ से अधिक डेवलपर्स गूगल (Google) के जेनरेटिव एआई मॉडल्स (Generative AI models) के साथ काम कर चुके हैं। कंपनी इस वर्ष के अंत तक जेमिनी 3 लॉन्च करने की योजना बना रही है।
एआई मोड अब 40 भाषाओं में है उपलब्ध
सर्च के मामले में, पिचाई ने इसे ‘एक विस्तारवादी क्षण’ बताया और समग्र और व्यावसायिक दोनों तरह की क्वेरीज में जारी वार्षिक वृद्धि का जिक्र किया। गूगल (Google) ने रिकॉर्ड समय में एआई (AI) ओवरव्यू और एआई (AI) मोड लॉन्च किया, जिसके साथ एआई (AI) मोड अब 40 भाषाओं में उपलब्ध है और 7.5 करोड़ दैनिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में अमेरिका में एआई (AI) मोड क्वेरीज की संख्या दोगुनी हो गई।
नए ग्राहकों की संख्या में 34 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि
गूगल क्लाउड (Google Cloud) ने भी मजबूत गति दिखाई, पिचाई ने एक और तिमाही में तेज वृद्धि दर्ज की जो मुख्य रूप से एआई-संबंधित राजस्व से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि नए ग्राहकों में साल-दर-साल लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और 70 प्रतिशत से ज्यादा मौजूदा ग्राहक अब गूगल (Google) के एआई (AI) उत्पादों का उपयोग करते हैं। क्लाउड के अंतर्गत तेरह उत्पाद श्रृंखलाओं एक अरब डॉलर से अधिक की वार्षिक रन रेट हासिल की है।