  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की थी? गूगल ने ढूंढ निकाला आपकी समस्या का हल

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की थी? गूगल ने ढूंढ निकाला आपकी समस्या का हल

अक्सर लोग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स या किसी नई जगह पर कार पार्क करने के बाद उसकी लोकेशन भूल जाते हैं। ऐसे में इधर-उधर भटकना समय भी बर्बाद करता है और झुंझलाहट भी बढ़ाता है। ऐसे में Google Maps का Parking फीचर इसी समस्या को आसान तरीके से हल करता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अक्सर लोग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स या किसी नई जगह पर कार पार्क करने के बाद उसकी लोकेशन भूल जाते हैं। ऐसे में इधर-उधर भटकना समय भी बर्बाद करता है और झुंझलाहट भी बढ़ाता है। ऐसे में Google Maps का Parking फीचर इसी समस्या को आसान तरीके से हल करता है।

पढ़ें :- इस देश की सेना सिर्फ iPhone का करेगी इस्तेमाल, Android स्मार्टफोन को किया बैन

एक टैप में सेव करें पार्किंग लोकेशन

अगर आप भी अपनी गाड़ी पार्क कर भूल जाते हैं तो गूगल मैप का ये फीचर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इसे कैसे यूज किया जा सकता है।

इसे यूज करने के लिए अपने फोन में Google Maps खोलें।

स्क्रीन पर दिख रहे नीले डॉट पर टैप करें, जो आपकी मौजूदा लोकेशन बताता है।

पढ़ें :- Amazon Created Stir : कंपनी के एक हजार से ज्यादा स्टाफ ने CEO को लिखा खुला खत, कहा- हमारा भविष्य खत्म कर देगा AI

इसके बाद Save parking या पार्किंग लोकेशन सेव करने का विकल्प चुन लें।

इतना करते ही Google Maps आपकी कार की जगह पर एक मार्कर लगा देगा। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एप खुद लोकेशन सेव कर लेगा।

Android और iPhone दोनों में करता है काम

Google Maps का यह फीचर Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आपकी पार्किंग लोकेशन तब तक मैप पर सेव रहती है, जब तक आप उसे खुद हटाते नहीं हैं या दोबारा ड्राइव करना शुरू नहीं करते।

भारत में मिले Google Maps के 10 नए फीचर्स

पढ़ें :- iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब एक व्हाट्सएप से चला सकते हैं दो अकाउंट, जानें कैसे?

इसी बीच Google ने भारत में Google Maps के लिए 10 नए फीचर्स भी रोलआउट किए हैं। इनमें Gemini AI से लैस टूल्स, बेहतर सेफ्टी अलर्ट्स, रास्ते में रुकावट की जानकारी और अतिरिक्त ट्रैवल ऑप्शंस शामिल हैं। इसके अलावा, AI आधारित Inspirations फीचर को आगे बढ़ाते हुए अब लोकल जगहों के लिए प्रोएक्टिव रिकमेंडेशन भी दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ अपडेट हाल ही में अमेरिका में पेश किए गए थे, लेकिन भारत पहला देश है जहां इन्हें US के बाहर विस्तार दिया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की थी? गूगल ने ढूंढ निकाला आपकी समस्या का हल

Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की...

Fake E-Challan : क्या आपके फोन पर भी आया है ई-चालान का मैसेज? क्लिक करने से पहले बरतें ये सावधानी?

Fake E-Challan : क्या आपके फोन पर भी आया है ई-चालान का...

New Kia Seltos 2 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च को तैयार , जानें डिज़ाइन और फीचर्स की पूरी डिटेल

New Kia Seltos 2 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च को तैयार...

KTM ने ये सबसे पॉपुलर सुपरस्पोर्ट बाइक की बंद , दमदार इंजन समेत बेहतरीन फीचर्स से थी लैस...

KTM ने ये सबसे पॉपुलर सुपरस्पोर्ट बाइक की बंद , दमदार इंजन...

युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार, बोले- ये उपहार उनके लिए है, जिन्होंने मेरे हर सपने को सच किया

युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार, बोले- ये उपहार...

Bajaj Pulsar 220F :  नए अवतार में आई बजाज पल्सर 220F , जानें फीचर्स और पावर  

Bajaj Pulsar 220F :  नए अवतार में आई बजाज पल्सर 220F ,...