Google Maps : कार पार्किंग कर भूल जाते हैं कहां खड़ी की थी? गूगल ने ढूंढ निकाला आपकी समस्या का हल

नई दिल्ली। अक्सर लोग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स या किसी नई जगह पर कार पार्क करने के बाद उसकी लोकेशन भूल जाते हैं। ऐसे में इधर-उधर भटकना समय भी बर्बाद करता है और झुंझलाहट भी बढ़ाता है। ऐसे में Google Maps का Parking फीचर इसी समस्या को आसान तरीके से हल करता है।

एक टैप में सेव करें पार्किंग लोकेशन

अगर आप भी अपनी गाड़ी पार्क कर भूल जाते हैं तो गूगल मैप का ये फीचर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इसे कैसे यूज किया जा सकता है।

इसे यूज करने के लिए अपने फोन में Google Maps खोलें।

स्क्रीन पर दिख रहे नीले डॉट पर टैप करें, जो आपकी मौजूदा लोकेशन बताता है।

इसके बाद Save parking या पार्किंग लोकेशन सेव करने का विकल्प चुन लें।

इतना करते ही Google Maps आपकी कार की जगह पर एक मार्कर लगा देगा। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एप खुद लोकेशन सेव कर लेगा।

Android और iPhone दोनों में करता है काम

Google Maps का यह फीचर Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आपकी पार्किंग लोकेशन तब तक मैप पर सेव रहती है, जब तक आप उसे खुद हटाते नहीं हैं या दोबारा ड्राइव करना शुरू नहीं करते।

भारत में मिले Google Maps के 10 नए फीचर्स

इसी बीच Google ने भारत में Google Maps के लिए 10 नए फीचर्स भी रोलआउट किए हैं। इनमें Gemini AI से लैस टूल्स, बेहतर सेफ्टी अलर्ट्स, रास्ते में रुकावट की जानकारी और अतिरिक्त ट्रैवल ऑप्शंस शामिल हैं। इसके अलावा, AI आधारित Inspirations फीचर को आगे बढ़ाते हुए अब लोकल जगहों के लिए प्रोएक्टिव रिकमेंडेशन भी दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ अपडेट हाल ही में अमेरिका में पेश किए गए थे, लेकिन भारत पहला देश है जहां इन्हें US के बाहर विस्तार दिया गया है।