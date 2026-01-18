Google Pixel 10a  :  गूगल पिक्सेल 10a लॉन्च हो सकता है अगले महीने , जानें कलर ऑप्शन , फीचर्स और कीमत

  1. हिन्दी समाचार
गूगल अगले महीने बहुप्रतीक्षित स्मार्ट फोन Pixel 10a को लॉन्च कर सकती है। इसके पहले गूगल ने पिछले साल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च की थी, और ऐसी अफवाहें थी कि यूजर्स को 2025 के अंत से पहले पिक्सल 10a देखने को मिलेगा।

By अनूप कुमार 
डिज़ाइन
Pixel 10a के लीक हुए CAD रेंडर्स से पता चलता है कि आगामी डिवाइस का डिज़ाइन इसके पूर्ववर्ती मॉडल जैसा ही होगा। पीछे की तरफ, Google एक सपाट प्लास्टिक बैक और एक छोटे पिल-आकार के आइलैंड का इस्तेमाल करता दिख रहा है, जिसमें संभवतः डुअल कैमरा सेटअप होगा।

दुर्भाग्यवश, Pixel 10a में पिछले साल वाले मोटे बेज़ल हो सकते हैं। संक्षेप में बता दें, Google की Pixel A सीरीज़ के फ़ोन में हमेशा से मोटे बेज़ल होते आए हैं ताकि उन्हें कंपनी के प्रीमियम फ़ोनों से अलग किया जा सके।

कलर
गूगल इसे ब्लैक, ऑफ व्हाइट और लैवेंडर कलर के साथ-साथ एक नए रेड कलर में भी उतार सकती है, जिसे बैरी नाम दिया जा सकता है।

फीचर्स
बाकी फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आएगा।

चिपसेट
इसे Tensor G4 चिपसेट मिलेगा, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया जा सकता है।

कैमरा
कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी कैमरे के साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP का फ्रंट सेंसर मिल सकता है।

बैटरी
इस फोन के 5,100mAh की बैटरी के साथ आने की उम्मीद है।

कीमत
कयास लगाए जा रहे हैं कि Pixel 10a की कीमत 49,999 रुपये से शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

