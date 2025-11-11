कौन से ऐप्स करते हैं बैटरी की ज्यादा खपत? Google Play अपने यूजर्स को देगा जानकारी

  1. हिन्दी समाचार
Which apps consume the most battery? गूगल (Google) ने इस साल अप्रैल में ने Android Vitals में "एक्सट्रीम पार्शियल वेक लॉक्स" नाम से एक नया बीटा मीट्रिक पेश किया था, जो बैटरी खत्म होने के कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। अब, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद, कंपनी ने Android ऐप डेवलपर्स के लिए एक नया "एक्सट्रीम पार्शियल वेक लॉक्स" मीट्रिक लॉन्च किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

एंड्रॉइड वाइटल मेट्रिक को सैमसंग के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिसमें बैटरी खपत और उपयोगकर्ता अनुभव से जुड़ी उनकी गहन, वास्तविक जानकारी को एंड्रॉइड के प्लेटफ़ॉर्म डेटा के साथ जोड़ा गया है। वहीं, गूगल ने ऐप डेवलपर के इनपुट का इस्तेमाल करके एल्गोरिथम को और भी सटीक और प्रतिनिधि बनाया है। गूगल ने अत्यधिक वेक लॉक के लिए एक खराब व्यवहार सीमा निर्धारित की है। आप नीचे गूगल प्ले के मुख्य तकनीकी गुणवत्ता मेट्रिक देख सकते हैं।

कंपनी किसी यूजर सेशन को अत्यधिक मानती है अगर वह 24 घंटे की अवधि में 2 घंटे से ज़्यादा गैर-मुक्त वेक लॉक रखता है। खराब व्यवहार की सीमा तब पार हो जाती है जब पिछले 28 दिनों में किसी ऐप के 5% यूजर सेशन अत्यधिक होते हैं। अगर कोई ऐप इस सीमा को पार कर जाता है, तो डेवलपर को सीधे उनके Android vitals ओवरव्यू पेज पर सूचित किया जाएगा।

1 मार्च, 2026 से, अगर कोई शीर्षक गुणवत्ता की सीमा को पूरा नहीं करता है, तो Google उसे अनुशंसाओं (Recommendations) जैसे प्रमुख खोज पेज से हटा सकता है। कुछ मामलों में, कंपनी ऐप की स्टोर सूची में एक चेतावनी भी प्रदर्शित कर सकती है ताकि यूजर्स को पता चल सके कि ऐप अत्यधिक बैटरी खपत का कारण बन सकता है।

