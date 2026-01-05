यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर राहत: अखिलेश यादव बोले-जनाक्रोश के आगे BJP सरकार को झुकना ही पड़ा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के अभ्यार्थियों को वायु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है। इस फैसले से अधिकतम आयु सीमा के दायरे से बाहर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों को इस बार आवेदन का अवसर मिलेगा।

वहीं, सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उप्र पुलिस भर्ती में जनाक्रोश के आगे भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा और सभी संघर्षरत अभ्यर्थियों के समर्थन में हम सबकी कोशिश कामयाब हुई है। संवेदनहीन भाजपा सरकार बिना दबाव के जनहित का कोई काम नहीं करती है।

ये एकजुटता की जीत है!

बता दें कि, 31 जनवरी से शुरू हुई भर्ती के लिए लगातार आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का फैसला एक बार के लिए किया गया है।