  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर राहत: अखिलेश यादव बोले-जनाक्रोश के आगे BJP सरकार को झुकना ही पड़ा

यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर राहत: अखिलेश यादव बोले-जनाक्रोश के आगे BJP सरकार को झुकना ही पड़ा

उत्तर प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के अभ्यार्थियों को वायु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है। इस फैसले से अधिकतम आयु सीमा के दायरे से बाहर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों को इस बार आवेदन का अवसर मिलेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के अभ्यार्थियों को वायु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है। इस फैसले से अधिकतम आयु सीमा के दायरे से बाहर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों को इस बार आवेदन का अवसर मिलेगा।

पढ़ें :- यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें किसे कैसे मिलेगा फायदा?

वहीं, सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उप्र पुलिस भर्ती में जनाक्रोश के आगे भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा और सभी संघर्षरत अभ्यर्थियों के समर्थन में हम सबकी कोशिश कामयाब हुई है। संवेदनहीन भाजपा सरकार बिना दबाव के जनहित का कोई काम नहीं करती है।
ये एकजुटता की जीत है!

बता दें कि, 31 जनवरी से शुरू हुई भर्ती के लिए लगातार आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का फैसला एक बार के लिए किया गया है।

 

पढ़ें :- समाजवादी सरकार में लगभग हर भर्ती-पेपर लीक, कोर्ट केस और रद्दीकरण की भेंट चढ़ जाती थी...राजेश्वर सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow school closed: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में आठवीं तक स्कूलों में 8 जनवरी तक रहेंगे बंद

Lucknow school closed: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में आठवीं तक स्कूलों...

यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर राहत: अखिलेश यादव बोले-जनाक्रोश के आगे BJP सरकार को झुकना ही पड़ा

यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर राहत: अखिलेश यादव बोले-जनाक्रोश के...

भाजपा सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ है...यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बयान वायरल

भाजपा सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ है...यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद...

न्यायालय,अधिवक्ता और वादकारी, तीनों न्याय व्यवस्था के मूल स्तंभ : जिला जज रविन्द्र सिंह

न्यायालय,अधिवक्ता और वादकारी, तीनों न्याय व्यवस्था के मूल स्तंभ : जिला जज...

नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने का आरोप

नौतनवा तहसील में मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त हंगामा, 500 नाम हटाने...

यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें किसे कैसे मिलेगा फायदा?

यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें...