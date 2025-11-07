Grand Theft Auto VI : GTA 6 की रिलीज डेट एक फिर बदल गई , गेमर्स को करना होगा अब नवंबर 2026 तक का इंतजार

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA VI की रिलीज डेट एक फिर बदल गई है। रॉकस्टार गेम्स ने शुक्रवार तड़के घोषणा की कि GTA 6 का लॉन्च छह महीने के लिए टाल दिया गया है और अब नवंबर 2026 तक चलेगा।
Grand Theft Auto VI : ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA VI की रिलीज डेट एक फिर बदल गई है। रॉकस्टार गेम्स ने शुक्रवार तड़के घोषणा की कि GTA 6 का लॉन्च छह महीने के लिए टाल दिया गया है और अब नवंबर 2026 तक चलेगा। ओपन वर्ल्ड क्राइम टाइटल मौजूदा पीढ़ी के कंसोल पर 26 मई, 2026 को रिलीज़ होने वाला था; अब, यह बहुप्रतीक्षित गेम 19 नवंबर, 2026 को लॉन्च होगा।
अपनी घोषणा में, रॉकस्टार ने GTA 6 की दूसरी देरी के लिए माफी मांगी , लेकिन कहा कि खेल को स्टूडियो से अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए अतिरिक्त विकास समय की आवश्यकता थी।
Hi everyone,
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
पढ़ें :- Realme GT 8 Pro : रियलमी जीटी 8 प्रो की लॉन्च डेट हुई कंफर्म , जानें कैमरा और बैटरी
— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
इसकी जानकारी Rockstar Games ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें स्टूडियो की तरफ से बताया गया है कि गेमर्स के लिए GTA 6 को क्वॉलिटी और पॉलिश के साथ तैयार करने के लिए कंपनी को 6 महीने का और समय चाहिए। ऐसे में अब मई की जगह GTA 6 को नवंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा।
इस बार GTA 6 में क्या नया है ?
GTA 6 में इस बार रॉकस्टार गेम्स दो कैरेक्टर लेकर आ रहा है- Jason और Lucia, जो Bonnie और Clyde से प्रेरित है। गेम की कहानी 5 चैप्टर्स में बंटी होगी और दोनों कैरेक्टर के इर्द-गिर्द होगी।