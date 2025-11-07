Grand Theft Auto VI : GTA 6 की रिलीज डेट एक फिर बदल गई , गेमर्स को करना होगा अब नवंबर 2026 तक का इंतजार

  1. हिन्दी समाचार
ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी GTA VI की रिलीज डेट एक फिर बदल गई है। रॉकस्टार गेम्स ने शुक्रवार तड़के घोषणा की कि GTA 6 का लॉन्च छह महीने के लिए टाल दिया गया है और अब नवंबर 2026 तक चलेगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को होगा लॉन्च; फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए फीचर्स का खुलासा
