CSK के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! MS धोनी खेलेंगे एक और आईपीएल सीजन

Dhoni will play in IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत अगले साल मार्च में होने की संभावना है। इससे पहले लीग की मिनी-ऑक्शन दिसंबर में हो सकती है। ऑक्शन से पहले फैंस रिटेन लिस्ट को लेकर काफी उत्सुक हैं। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस लिए एक बड़ी खबर सामने आयी है। टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अगले आईपीएल सीजन में खेलने की उम्मीद है।

By Abhimanyu 
Updated Date

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन, पिछले कुछ सीजन में धोनी की फिटनेस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में 44 साल के धोनी के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ था। अगर वह एक और सीजन में सीएसके के लिए खेलते नजर आते हैं तो यह फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा होगा।

सीएसके ने घोषणा की है कि एमएस धोनी आगामी आईपीएल सीरीज़ में खेलेंगे। आगामी सीज़न में उनकी भागीदारी के बारे में बात करते हुए, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा, “धोनी आगामी आईपीएल सीरीज़ में भी खेलेंगे।”

बता दें कि पिछले कुछ आईपीएल सीजन से कई बार अफवाहें उड़ती रही हैं कि धोनी संन्यास ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस के लिए मैदान पर उतरकर सभी दावों को खारिज किया है।

