भारतीय हॉकी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! FREE में मिलेंगे हीरो एशिया कप 2025 मैचों के टिकट, यहां पर करें रजिस्ट्रेशन

Hockey Asia Cup 2025 Tickets Free: हॉकी इंडिया ने आज फैंस को एक बड़ा तोहफ़ा देते हुए घोषणा की है कि हीरो पुरुष एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 के सभी मैचों में प्रवेश निःशुल्क होगा। यह टूर्नामेंट, जो 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस www.ticketgenie.in या हॉकी इंडिया ऐप पर जाकर अपने फ्री टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां प्रक्रिया के बाद एक वर्चुअल टिकट प्राप्त होगा।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा, “राजगीर में हीरो पुरुष एशिया कप की मेज़बानी भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम चाहते हैं कि हर प्रशंसक इस सफ़र का हिस्सा बने। प्रवेश निःशुल्क रखकर, हमारा उद्देश्य इस खेल को और अधिक सुलभ बनाना और परिवारों, छात्रों और युवा एथलीटों को विश्वस्तरीय हॉकी देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह सिर्फ़ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह खेल का उत्सव है और बिहार और उसके बाहर के लोग इसके केंद्र में रहने के हक़दार हैं।”

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, “हमें हीरो पुरुष एशिया कप के सभी मैचों में मुफ़्त प्रवेश की सुविधा प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। राजगीर ने हॉकी के प्रति ज़बरदस्त उत्साह दिखाया है और हमें विश्वास है कि प्रशंसक अपनी टीमों का समर्थन करने के लिए भारी संख्या में आएंगे। यह पहल भारत के हर कोने में हॉकी संस्कृति का निर्माण करने और पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम में उत्साहपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”

हीरो पुरुष एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में टॉप आठ एशियाई देश – भारत, जापान, चीन, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे – भाग लेंगे। यह आयोजन 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफायर के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है। मेजबान भारत को जापान, चीन और कज़ाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। वे 29 अगस्त को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, उसके बाद 31 अगस्त को जापान से भिड़ेंगे और 1 सितंबर को कज़ाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम पूल मैच खेलेंगे।