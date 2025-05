GTA 6 Trailer 2: GTA 6 का ट्रेलर 2 ने 24 घंटे में तोड़े सारे रिकॉर्ड, देखें ट्रेलर

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI (GTA 6) का दूसरा ट्रेलर आखिरकार रॉकस्टार गेम्स द्वारा 6 मई, 2025 को जारी किया गया और प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। बहुप्रतीक्षित ट्रेलर ने गेम के दो मुख्य पात्रों, जेसन डुवल और लूसिया को करीब से दिखाया और वाइस सिटी के परिदृश्य को आश्चर्यजनक विस्तार से दिखाया।

GTA 6 का दूसरा ट्रेलर 24 घंटे के भीतर सभी प्लेटफ़ॉर्म पर 475 मिलियन व्यू के साथ इतिहास का सबसे बड़ा लॉन्च बन गया है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के माध्यम से रॉकस्टार गेम्स के अनुसार, ट्रेलर ने YouTube, TikTok, Twitter और अन्य साइटों पर अभूतपूर्व संख्या में व्यू प्राप्त किए, जिसने मूवी, टीवी या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर हर ट्रेलर को पीछे छोड़ दिया।

ट्रेलर के ग्राफ़िक्स ने प्रशंसकों को अवाक कर दिया है, कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। प्रशंसकों ने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें एक उपयोगकर्ता ने कहा, “सचमुच मैंने अब तक का सबसे बेहतरीन ग्राफ़िक्स देखा है।” दूसरे ने कहा, “मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह अब तक के सबसे बेहतरीन खेलों में से एक होने वाला है। मैं वास्तव में सदमे में हूँ।”

GTA 6 Trailer 2 was captured on the base PS5 from 2020.

These graphics will be incredible. pic.twitter.com/hFAUpQ7ZTD

— GTA 6 Intel (@GTA6Intel) May 6, 2025