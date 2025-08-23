  1. हिन्दी समाचार
  3. Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों की मौत , 10 घायल

पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी (West African country Guinea) की राजधानी कोनाक्री (Capital Conakry ) से 50 किलोमीटर दूर कोयाह प्रांत (Coyah Province) में भारी बारिश के कारण भूस्खलन (landslide) में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

