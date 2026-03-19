HDFC Bank Atanu Chakraborty :  चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा , केकी मिस्त्री संभालेंगे कमान , 5% से ज्यादा लुढ़के शेयर

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके साथ उन्होंने एथिक्स से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में हलचल मच गई है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के (HDFC Bank) में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक अतनु चक्रवर्ती ने बुधवार 18 मार्च को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे का कारण बैंक के कामकाज के तरीकों पर असंतोष बताया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा क‍ि पिछले दो वर्षों में बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं और प्रथाएं (Practices) देखी हैं, जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता (Ethics) के अनुरूप नहीं हैं। यही मेरे इस्तीफे का मुख्य आधार है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस निर्णय के पीछे इन नैतिक कारणों के अलावा और कोई बड़ी वजह नहीं है।

अतनु चक्रवर्ती का HDFC बैंक के चेयरमैन का सफर

HDFC बैंक के चेयरमैन के रूप में अतनु चक्रवर्ती ने अप्रैल 2021 को कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में बैंक ने कई बड़े फैसले लिए। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का 40 बिलियन का मर्जर भी हुआ। हालांकि अब वे पिछले दो साल में किए गए कार्यों पर नैतिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

अतनु चक्रवर्ती गुजरात कैडर के 1985 बैच आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने कई बड़े-बड़े पदों पर काम किया।

अतनु चक्रवर्ती के जाने के बाद, रिजर्व बैंक (RBI) ने केकी मिस्त्री को 19 मार्च से तीन महीने की अवधि के लिए अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। केकी मिस्त्री बैंकिंग और फाइनेंस जगत का जाना-माना नाम हैं और एचडीएफसी के विलय (Merger) की प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका रही है।

जब इतने बड़े बैंक का चेयरमैन एथिक्’ का हवाला देकर पद छोड़ते हैं, तो निवेशकों के मन में बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि आज बाजार खुलते ही निवेशकों ने इस शेयर से दूरी बनाना शुरू कर दिया और भारी बिकवाली देखने को मिली। अचानक इस्तीफे की खबर आते ही शेयर बाजार में HDFC बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई। सुबह 9:55 बजे के करीब HDFC बैंक का शेयर 5% से ज्यादा (करीब ₹42) टूटकर ₹800.90 के स्तर पर आ गया।