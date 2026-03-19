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HDFC Bank Atanu Chakraborty :  चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा , केकी मिस्त्री संभालेंगे कमान , 5% से ज्यादा लुढ़के शेयर

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके साथ उन्होंने एथिक्स से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में हलचल मच गई है।

By अनूप कुमार 
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