Honor 500 और Honor 500 Pro स्मार्टफोन गीकबेंच डेटाबेस पर आए नजर; कई डिटेल्स का भी खुलासा

Honor 500 Series: चीनी निर्माता कंपनी Honor जल्द ही चीनी बाज़ार में अपनी Honor 500 सीरीज़ लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज़ में Honor 500 और Honor 500 Pro मॉडल शामिल होंगे, और ब्रांड ने इस सीरीज़ से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करना शुरू कर दिया है। लॉन्च से पहले, दो Honor स्मार्टफोन Geekbench डेटाबेस पर मॉडल नंबर MEY-AN00 और MEP-AN00 के साथ देखे गए हैं। ये क्रमशः Honor 500 और 500 Pro मॉडल बताए जा रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

स्टैंडर्ड Honor 500 मॉडल को 2113 सिंगल-कोर स्कोर और 6539 मल्टी-कोर स्कोर मिला है। डिवाइस स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 SoC और एड्रेनो 825 GPU पर चलेगा। इसे एंड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और 16GB रैम विकल्प के साथ देखा गया है। हॉनर 500 प्रो मॉडल को सिंगल-कोर में 3100 और मल्टी-कोर में 9463 स्कोर मिला है। यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और एड्रेनो 830 जीपीयू के साथ आएगा। इसे एंड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और 16 जीबी रैम विकल्प के साथ देखा गया है। इससे पहले, ये मॉडल नंबर 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखे गए थे।

इससे पहले खुलासा हुआ था कि Honor 500 Pro चार स्टोरेज विकल्पों में आएगा: 12/256GB, 16GB/1TB, 12/512GB और 16/512GB, जबकि Honor 500 तीन स्टोरेज विकल्पों में आएगा: 12/256GB, 16/512GB और 12/512GB। दोनों मॉडल पहले ही एक्वामरीन, स्टारलाइट पिंक, ऑब्सीडियन ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर रंगों में उपलब्ध होने की जानकारी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि इस सीरीज़ में 200MP का पोर्ट्रेट कैमरा हो सकता है। इस सीरीज़ के लिए चीन में प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं।

