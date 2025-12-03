03 दिसंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की है उम्मीद

03 दिसंबर 2025 का राशिफलः बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों की आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

मेष – आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। काम में नए अवसर मिलेंगे। विदेश से जुड़े काम में सफलता। प्रेम संबंध मजबूत। सेहत सामान्य।

वृषभ – अनुभव का लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रखें। पारिवारिक मुद्दों पर धैर्य जरूरी।

मिथुन – आज सेहत का ध्यान रखें। खांसी-जुकाम हो सकता है। आज कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।

कर्क – आज घर-परिवार से सहयोग मिलेगा। आज प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी शुभ योग।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार। किसी नए काम की शुरुआत अनुकूल। पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर करें।

कन्या – आज काम में ध्यान बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

तुला – आज दिन सामान्य रहेगा। पुराने कार्य पूरे होंगे। आज रिश्तों में मधुरता। धन लाभ के योग। सेहत का ख्याल रखें।

वृश्चिक – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए पैसे मिलने के संकेत। किसी करीबी से बहस से बचें। यात्रा के योग।

धनु – विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। करियर से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। दांपत्य जीवन में संतुलन जरूरी।

मकर – आज काम का बोझ बढ़ सकता है लेकिन परिणाम अनुकूल मिलेंगे। आज अचानक धन लाभ संभव। सेहत ठीक रहेगी।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशहाली। प्रेम में प्रगाढ़ता।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता। नौकरी में तरक्की के योग। खर्च नियंत्रित रखें। मानसिक शांति बनी रहेगी।