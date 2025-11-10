10 नवंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की पूरी होगी मनोकामना, बस करना होगा ये काम?

10 नवंबर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों की नई योजनाओं में रुचि बढ़ेगी।

मेष – आज भावनात्मक संतुलन बनाकर चलें। किसी निर्णय में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में धैर्य लाभ देगा।

वृषभ – आज किसी महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट महसूस हो सकती है। शांत रहकर समय का इंतज़ार करें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

मिथुन – नई योजनाओं में रुचि बढ़ेगी। रचनात्मक सोच फायदा देगी। मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना।

कर्क – आज आपका ध्यान घर-परिवार के मुद्दों पर रहेगा। भावनाओं को संतुलित रखें। आर्थिक मामलों में सावधान रहें।

सिंह – आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा। सम्मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

कन्या – आज मन कुछ उलझन में रह सकता है। सही निर्णय लेने के लिए समय लें। सेहत का ध्यान रखें।

तुला – आज आप सामाजिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। बातचीत में नम्रता बनाए रखें। ऑफिस में सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक – आज मन में गहराई से विचार चल सकते हैं। किसी पुराने तनाव का समाधान मिलेगा। धन के मामले में सोच-समझकर कदम रखें।

धनु – आज मित्रों से सहायता मिल सकती है। किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। यात्रा संभव।

मकर – आज बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान दें। आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। अपने विचार स्पष्ट रखें।

कुम्भ – आज ग्रुप-वर्क में सफलता मिलने की संभावना। मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – अन्तरात्मा की आवाज़ आज मजबूत रहेगी। आज निर्णय लेने में सहजता महसूस होगी। रचनात्मक कार्य सफल होंगे।