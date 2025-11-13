13 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लिए आज कार्य-व्यवसाय में नए अवसर और निवेश में मिल सकता है लाभ

13 नवंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों की आज परिवार-संबंध मजबूत रहेंगे

मेष – आज मन कुछ हलचल में रहेगा। खर्च-आय पर सावधानी रखें। आज करियर में बदलाव संभव।

वृषभ – आज परिवार-संबंध मजबूत रहेंगे, पर व्यापार-कर्म में सुस्ती हो सकती है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी।

मिथुन – आज करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक लाभ की संभावना भी बनी हुई है।

कर्क – आज का दिन थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। नए काम में प्रवेश सोच-समझकर करें। भूमि सम्बन्धि काम बनेंगे।

सिंह – आज काम-व्यवसाय एवं सामाजिक मोर्चे पर आपक टीम का सहयोग मिलेगा। अचानक आर्थिक लाभ होगा।

कन्या – आज प्रोफेशनल मोर्चे पर गॉसिप से दूर रहें, अपनी भावनाओं और इंटरनल अन्वेषण पर ध्यान दें।

तुला – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं। एनर्जी को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है।

वृश्चिक – आज गति अपने-आप बनेगी, लेकिन खुद से एफर्ट करना होगा। स्वास्थ्य-आर्थिक मोर्चे पर विशेष सावधानी जरूरी।

धनु – आज हाथ में जो है उस पर फोकस रखें। आज नए फालतू विषयों से बचे रहें।

मकर – आज कार्य-व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं, निवेश या संपत्ति से लाभ संभव है।

कुंभ – आज यात्रा-संपर्क की संभावना बनी हुई है। प्रोफेशनल रूप से यह समय आपका हो सकता है।

मीन – आज पर्सनल लाइफ में अच्छा समय है। धन-निवेश में तुरंत बड़े निर्णय लेने से परहेज करें।