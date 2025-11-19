19 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों का आज का दिन है शुभ, करियर में नए अवसर मिलेंगे

19 नवंबर 2025 का राशिफलः बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का दिन आज सकारात्मक रहेगा।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। नए काम की शुरुआत लाभदायक हो सकती है।

वृषभ – आज धन लाभ के साथ-साथ पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा।व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

मिथुन – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। व्यापार में विस्तार या नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। यात्राओं में लाभ मिल सकता है।

कर्क – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। काम में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। आज बड़े निर्णय लेना फायदेमंद होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

कन्या – आज पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। सोच-समझकर खर्च करें। काम का दबाव बढ़ सकता है।

तुला – आज का दिन शुभ है। आज करियर में नए अवसर मिलेंगे। आज घर में शुभ समाचार आ सकता है।

वृश्चिक – आज कुछ पुराने विवाद हल होंगे। आज मन की इच्छा पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य बेहतर होगा।

धनु – आज भाग्य मजबूत रहेगा। पढ़ाई और करियर में प्रगति के संकेत हैं। आज नई नौकरी का अवसर मिल सकता है।

मकर – आज काम में उन्नति होगी। दफ्तर में आपकी मेहनत की सराहना होगी। आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कुंभ – आज नए प्रोजेक्ट लाभ देंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति संभव।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा। आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।