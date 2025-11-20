20 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के नौकरीपेशा लोगों को मिल सकता है प्रमोशन, आप भी जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

20 नवंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों के घर-परिवार में मतभेद की संभावना है।

मेष – आज आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। सूर्य को जल अर्पित करें।

वृषभ – घर-परिवार में मतभेद की संभावना है। व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। माता की सेवा करें।

मिथुन – आज भाग्य आपके साथ रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। हरे वस्त्र धारण करें।

कर्क – आज घर-परिवार के लिए शुभ दिन। आर्थिक लाभ का योग है। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन के संकेत। चावल दान करें।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। नए काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

कन्या – आज पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। खर्च अधिक होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूर्वा गणेशजी को अर्पित करें।

तुला – आज का दिन संतुलित है। साझेदारी में फायदा मिलेगा। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक – आज का दिन ऊर्जा और तीव्र बनी रहेगी। बड़ा लाभ, बड़ा निर्णय या जीवन में बदलाव संभव। पीली वस्तु दान करें।

धनु – आज मन थोड़ा बेचैन रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात मन हल्का करेगी। धन का अटकाव दूर होगा। गुरू को प्रणाम करें।

मकर – आज करियर में उन्नति के संकेत हैं। नई जिम्मेदारी मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। काला तिल दान करें।

कुंभ – आज विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन। नौकरी बदलने का योग है। यात्रा लाभकारी रहेगी। सरस्वती मंत्र का जप करें।

मीन – धन लाभ के प्रबल योग। व्यापार में फायदा होगा। रिश्तों में सुधार होगा। केले के पेड़ की पूजा करें।