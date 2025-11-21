21 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को आज नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
21 नवंबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों की आज नई शुरुआत का दिन है।

मेष – आज आत्मविश्वास उच्च रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी पहल सफल होगी। आर्थिक लाभ का योग। रिश्तों में मधुरता रहेगी।

वृषभ – आज महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी बात पर चर्चा होगी।

मिथुन- आज नई शुरुआत का दिन। रुका कार्य आगे बढ़ेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य।

कर्क – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव। नौकरी में व्यस्तता रहेगी। घर में शांत वातावरण बनाए रखें।

सिंह – आज भाग्य प्रबल रहेगा। अचानक लाभ मिल सकता है। आज छात्रों के लिए अच्छा दिन हैं।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा, पर परिणाम सकारात्मक। आज पैसों का लेन-देन संभलकर करें।

तुला – आज दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। आज व्यापार में लाभ। आज स्वास्थ्य में सुधार।

वृश्चिक – आज मेहनत का फल मिलेगा। आज पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। आज यात्रा योग।

धनु – आज मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

मकर – आज सावधानी जरूरी। आज किसी बात पर तनाव बन सकता है। खर्च नियंत्रण में रखें।

कुंभ – आज नए अवसर मिलेंगे। आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

मीन – आज घर-परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। विद्यार्थियों के लिए शुभ।

 

