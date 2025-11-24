24 नवंबर 2025 का राशिफलः तुला राशि के लोगों को आज संतुलन बनाए रखना चाहिए, बनेंगे महत्वपूर्ण कार्य

24 नवंबर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे।

मेष – आज आपका उत्साह बढ़ा हुआ है,पर गति पर नियंत्रण रखें। आज परिवार से सहयोग मिलेगा। आज स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा।

वृषभ – आज स्थिरता की चाह बढ़ेगी। आज वित्त-प्रबंधन में ध्यान दें। घर परिवार में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ हो सकता हैं।

मिथुन – आज संवाद के अवसर बनेंगे। आज नए विचार फायदेमंद हो सकते हैं। आज नए मित्र बनेंगे पुराने मित्रों के साथ घनिष्ठ बढ़ेगा।

कर्क – आज घर-परिवार में संवेदनशील माहौल रहेगा। आज भावनात्मक समझ बढ़ेगी। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे।

सिंह – आज आप विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। रचनात्मक काम में सफलता मिल सकती है। संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है।

कन्या – आज क्रमबद्धता आपके पक्ष में होगी। छोटे-छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा।

तुला – आज संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। आज व्यापार बहुत अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ होगा।

वृश्चिक – आज गहराई से सोचने का मौका मिलेगा। आज संवेदनशील पक्ष सक्रिय होगा। समय बहुत अच्छा हैं।

धनु – आज सीखने-खोजने की प्रवृत्ति रहेगी। आज विचार-परिवर्तन संभव है। आज भाग्य का साथ मिलेगा।

मकर – आज दीर्घ-समय की योजनाएँ फलीभूत हो सकती हैं। व्यावहारिकता आपके पक्ष में हैं।

कुंभ – आज नवीन विचार और सामाजिक गतिविधियाँ उभर सकती हैं। आज स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाएं।

मीन – आज कल्पनाशीलता मजबूत होगी। आज रचनात्मक-सहृदय गतिविधियाँ आपकी ऊर्जा बढ़ा सकती हैं।