26 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर बरसेगी आज कृपा, रुके हुए सभी काम होंगे पूरे

26 नवंबर 2025 का राशिफलः बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज संचार के मामले में दिन शुभ है।

मेष – आज मेहनत का फल मिलेगा। कामकाज में गति आएगी,लेकिन गुस्से से बचें।

वृषभ – आज पैसा और काम दोनों में राहत मिलेगी, किन्तु खर्च-विचार पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज संचार के मामले में दिन शुभ है। आपकी बात बनेगी। मगर खर्चों में सावधानी रखें।

कर्क – आज घर-परिवार से सहयोग मिलेगा, पुराने काम निपट सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

सिंह – आज आत्मविश्वास उंचा रहेगा। कार्य में सफलता की संभावना हैं। शाम को सुखद खबर मिल सकती है।

कन्या – आज जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आप उसे अच्छी तरह निभा पाएँगे। दस्तावेज-काम में गति आएगी।

तुला – आज मेहनत से निकलेगा परिणाम, लेकिन खर्च-बजट पर ध्यान देना होगा। यात्रा-योजना संभव।

वृश्चिक – आज टीमवर्क में अच्छा परिणाम मिलेगा। नए आइडिया आएंगे। बातचीत में संतुलन रखें।

धनु – आज रिश्तों और साझेदारी में सुधार का दिन है। अनुभवी लोगों की सलाह ज़रूरी हैं।

मकर – आज काम में फोकस रहेगा। अच्छी गति मिलेगी। आज थकान महसूस हो सकती है।

कुंभ – आज नए विचार उभरेंगे। योजना-काम में आपको सफलता मिल सकती है। आराम-समय लें।

मीन – आज क्रिएटिव काम में मन लगेगा, लेकिन थोड़ी उड़ान-भरी सोच से बचें। नींद-स्वास्थ्य पर नज़र रखें।