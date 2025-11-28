  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
28 नवंबर 2025 का राशिफलः आर्थिक सुधार, लाभ और पदोन्नति के हैं योग, जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

By शिव मौर्या 
28 नवंबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, धनु राशि के लोगों को आज नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

मेष – आज आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन बोलने से पहले सोच-समझ लें।

वृषभ – आज बचत में मजबूती मिलेगी। आज अचानक खर्च भी हो सकते हैं। बजट बनाए रखें। गले/कंधे दर्द हो सकता हैं।

मिथुन – आज संवाद और आइडिया आज प्रभावी होंगे। नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, निवेश सोच-समझकर करें।

कर्क – आज महसूस की गई संवेदनशीलता से बचें। बड़े निर्णय टालें। परिवार में धैर्य रखें,आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता से ध्यान आकर्षित करेंगे। आज व्यवसाय में मुनाफा, प्रेम में संतुलन, हृदय या ब्लड-प्रेशर पर ध्यान दें।

कन्या – आज विश्लेषण शक्ति से काम आयेगी। नौकरी में सफलता, धन योजना बन सकती है। परन्तु पाचन या सेहत का ख्याल रखें।

तुला – आज निजी व पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखें। आज सेहत को अनदेखा न करें। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

धनु – आज नई योजनाओं में सफलता का योग हैं। दूर से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। प्यार में अच्छा समय दे। लेकिन जोड़-तोड़ से बचें।

मकर – आज मेहनत व अनुशासन से सम्मान व सफलता मिलेगी; रुका हुआ धन मिल सकता है। प्यार सामान्य रहेगा।

कुंभ – आज आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत आज रंग ला सकती है। आर्थिक सुधार, लाभ और पदोन्नति के योग हैं।

मीन – आज कला,संगीत या रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ेगा। आज आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी।

 

