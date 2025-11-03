  1. हिन्दी समाचार
  3. 03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम होंगे पूरे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का मिलेगा अवसर

आज का राशिफल 3 नवम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

03 नवंबर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज दिन में सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।

मेष – आज कुछ उलझन या स्पष्टता न हो पाने जैसा अनुभव हो सकता है, पर धैर्य रखें। समय के साथ स्थिति स्पष्ट होगी।

वृषभ – आज कोई देरी या रुकावट आपको महत्वपूर्ण विवरण देखने का अवसर दे सकती है। जल्दबाज़ी न करें।

मिथुन- आज दिन भर अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। ख़ास कामों को प्राथमिकता दें।

कर्क – ध्यान दें कि साधारण या छोटी-सी घटना आपको किसी नए रास्ते की ओर संकेत दे सकती है। पारिवारिक या भावनात्मक मामले महत्वपूर्ण होंगे।

सिंह – आज सक्रिय रहने का समय है, लेकिन शांति एवं स्पष्टता बनाए रखना ज़रूरी है। आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं।

कन्या – आज विस्तार और गुणवत्ता पर ध्यान दें। अपने कामों में नियमितता रखें, छोटे-छोटे प्रयास लाभ देंगे।

तुला – आज संबन्धों में संतुलन बनाए रखना विशेष रूप से ज़रूरी है। आप वार्तालाप या समझौते के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक – आज का दिन आत्म-निरीक्षण करें। काम या रिश्तों में गहराई से समझने का समय है। वाहन चलाते समय सावधान रहे।

धन- आज अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने या वहां सीखने-जानने की ओर रूचि रख सकते हैं। नये विचारों और मित्रों के साथ संवाद सहायक रहेगा।

मकर – अनुशासन और निरंतरता के माध्यम से आप छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।

कुंभ – आज आपकी रचनात्मकता और नवीन दृष्टिकोण आज काम आएगा। नए उपक्रमों या विचारों को आज आजमाने का समय है।

मीन – आपकी अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता आज मुख्य भूमिका निभाएगी। निर्णय लेने में जल्दबाज़ी न करें,शांत मन से सोचें।

03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम होंगे पूरे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का मिलेगा अवसर

