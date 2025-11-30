  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 30 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोग आज नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम

30 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोग आज नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम

आज का राशिफल 30 नवम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

30 नवंबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ मिलेगा।

पढ़ें :- 29 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए है आज अच्छा दिन

मेष – आज ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में नई शुरुआत के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें।

मिथुन – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनने के संकेत हैं। आज प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी।

कर्क – आज कार्यक्षेत्र में दबाव अधिक रहेगा। किसी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें। परिवार से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

पढ़ें :- 28 नवंबर 2025 का राशिफलः आर्थिक सुधार, लाभ और पदोन्नति के हैं योग, जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

सिंह – मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। नौकरी व व्यापार दोनों में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। गुड़ और गेहूं का दान करें।

कन्या – आर्थिक मामलों में फायदा होगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज का दिन सकारात्मक है। रिश्तों में मधुरता लौटेगी। व्यवसाय में उन्नति व लाभ के योग हैं।

वृश्चिक – आज थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। पैरेंट्स की हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत। धन की स्थिति स्थिर।

धनु – भाग्य साथ देगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। काम में बेहतर अवसर मिलेंगे। गाय को गुड़ खिलाएँ।

पढ़ें :- 26 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर बरसेगी आज कृपा, रुके हुए सभी काम होंगे पूरे

मकर – आज कार्यक्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है,पर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। खर्च बढ़ सकता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें।

कुंभ – आज नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज व्यापार में लाभ। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन – आज परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए शुभ दिन हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

30 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोग आज नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम

30 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोग आज नई योजनाओं...

Winter Tulsi Plant Prevent : सर्दियों में ये उपाय करके तुलसी को सूखने से बचाएं , करने होंगे आसान काम

Winter Tulsi Plant Prevent : सर्दियों में ये उपाय करके तुलसी को...

Mokshada ekadashi 2025 : मोक्षदा एकादशी पर करें कंबल दान,व्रत के इस नियम का अवश्य पालन करें

Mokshada ekadashi 2025 : मोक्षदा एकादशी पर करें कंबल दान,व्रत के इस...

29 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए है आज अच्छा दिन

29 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को नई योजनाओं...

Shukra Aditya Yoga 2025 :  दिसंबर महीने में बन रहा शुक्र-आदित्य योग , इन राशियों के खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते

Shukra Aditya Yoga 2025 :  दिसंबर महीने में बन रहा शुक्र-आदित्य योग...

December Vrat Tyohar List 2025 : दिसंबर में आएंगे ये महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार, देखें लिस्ट

December Vrat Tyohar List 2025 : दिसंबर में आएंगे ये महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार,...