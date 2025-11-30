30 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोग आज नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम

30 नवंबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ मिलेगा।

मेष – आज ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में नई शुरुआत के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें।

मिथुन – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनने के संकेत हैं। आज प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी।

कर्क – आज कार्यक्षेत्र में दबाव अधिक रहेगा। किसी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें। परिवार से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

सिंह – मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। नौकरी व व्यापार दोनों में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। गुड़ और गेहूं का दान करें।

कन्या – आर्थिक मामलों में फायदा होगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज का दिन सकारात्मक है। रिश्तों में मधुरता लौटेगी। व्यवसाय में उन्नति व लाभ के योग हैं।

वृश्चिक – आज थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। पैरेंट्स की हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत। धन की स्थिति स्थिर।

धनु – भाग्य साथ देगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। काम में बेहतर अवसर मिलेंगे। गाय को गुड़ खिलाएँ।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है,पर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। खर्च बढ़ सकता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें।

कुंभ – आज नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज व्यापार में लाभ। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन – आज परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए शुभ दिन हैं।