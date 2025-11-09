09 नवंबर 2025 का राशिफलः नए कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, किसी नए कार्य के निर्णय लेने के लिए है अच्छा दिन...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

09 नवंबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों के दिन की शुरुआत निर्णायक हो सकती है।

मेष – आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए कार्य की प्रति अग्रसर रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज किसी नए कार्य के लिए निर्णय लेना अच्छा दिन हैं.

वृष – आज का दिन अति उत्तम है। पिता से लाभ मिलेगा। किसी नए कार्य के प्रति पिता से सलाह लेना आगे भविष्य के लिए बेहतर रहेगा।

मिथुन – दिन की शुरुआत आपके लिए निर्णायक हो सकती है। सुबह जो विचार आपके मन में आये, वो पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं।

कर्क – आज माता-पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जमीन जायदाद से धन लाभ हो सकता है। वाहन का लेने का प्लान बना सकते हैं।

सिंह – आज घर परिवार के कामों में मन लगेगा। परिवार के तरफ से आपको सरहन खूब मिलेगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा।

कन्या – आज अपने आप को मजबूत बनाए रखें। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। ऋण से छुटकारा मिल सकता है।

तुला – आज योजनाएं बनाना अच्छा है। आज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपका शांत रहना।आज व्यापार में नए कार्य बनेंगे।

वृश्चिक – आज आपके लिए पुराने प्रयासों का फल मिलना संभव है। विशेष रूप से उन चीजों में जहाँ आपने समय, ऊर्जा या मेहनत दी है।

धनु – आज आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। आज अचानक बड़े निर्णय लेने से पहले सोच-समझ लें।

मकर – आज व्यावसायिक मोर्चे पर समय आपके अनुकूल हो सकता है। नई नौकरी मिलने की संभावना है। आज आर्थिक लाभ होगा।

कुम्भ – आज आपको अपने अंदरूनी विकास पर ध्यान देना चाहिए। मार्गदर्शक और मित्र आपके लिए सहायक हो सकते हैं।

मीन – आज रचनात्मकता और आंतरिक चेतना आज आपके पक्ष में हैं, लेकिन स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखना ज़रूरी है।