  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 09 नवंबर 2025 का राशिफलः नए कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, किसी नए कार्य के निर्णय लेने के लिए है अच्छा दिन…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

09 नवंबर 2025 का राशिफलः नए कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, किसी नए कार्य के निर्णय लेने के लिए है अच्छा दिन…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का दैनिक राशिफल 9 नवंबर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

09 नवंबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों के दिन की शुरुआत निर्णायक हो सकती है।

पढ़ें :- 07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में मिलेगा फायदा

मेष – आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए कार्य की प्रति अग्रसर रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज किसी नए कार्य के लिए निर्णय लेना अच्छा दिन हैं.

वृष – आज का दिन अति उत्तम है। पिता से लाभ मिलेगा। किसी नए कार्य के प्रति पिता से सलाह लेना आगे भविष्य के लिए बेहतर रहेगा।

मिथुन – दिन की शुरुआत आपके लिए निर्णायक हो सकती है। सुबह जो विचार आपके मन में आये, वो पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं।

कर्क – आज माता-पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जमीन जायदाद से धन लाभ हो सकता है। वाहन का लेने का प्लान बना सकते हैं।

पढ़ें :- 06 नवंबर 2025 का राशिफलः दिन करियर, प्रेम और धन के दृष्टिकोण से आज कई राशियों का दिन रहेगा महत्वपूर्ण

सिंह – आज घर परिवार के कामों में मन लगेगा। परिवार के तरफ से आपको सरहन खूब मिलेगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा।

कन्या – आज अपने आप को मजबूत बनाए रखें। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। ऋण से छुटकारा मिल सकता है।

तुला – आज योजनाएं बनाना अच्छा है। आज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपका शांत रहना।आज व्यापार में नए कार्य बनेंगे।

वृश्चिक – आज आपके लिए पुराने प्रयासों का फल मिलना संभव है। विशेष रूप से उन चीजों में जहाँ आपने समय, ऊर्जा या मेहनत दी है।

धनु – आज आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। आज अचानक बड़े निर्णय लेने से पहले सोच-समझ लें।

पढ़ें :- 04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी की कृपा, बिगड़े काम आज होंगे पूरे

मकर – आज व्यावसायिक मोर्चे पर समय आपके अनुकूल हो सकता है। नई नौकरी मिलने की संभावना है। आज आर्थिक लाभ होगा।

कुम्भ – आज आपको अपने अंदरूनी विकास पर ध्यान देना चाहिए। मार्गदर्शक और मित्र आपके लिए सहायक हो सकते हैं।

मीन – आज रचनात्मकता और आंतरिक चेतना आज आपके पक्ष में हैं, लेकिन स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखना ज़रूरी है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

09 नवंबर 2025 का राशिफलः नए कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, किसी नए कार्य के निर्णय लेने के लिए है अच्छा दिन...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

09 नवंबर 2025 का राशिफलः नए कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, किसी...

Samudrik Shastra : गालों पर तिल खूबसूरती में लगा देते हैं चार-चांद , जानें शुभ होता है या अशुभ ?

Samudrik Shastra : गालों पर तिल खूबसूरती में लगा देते हैं चार-चांद...

Som Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत ,   शुभ मुहूर्त और महत्व

Som Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा नवंबर महीने का...

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में गोचर , इन राशियों को रहना होगा सावधान

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र...

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति 4 दिन बाद होंगे वक्री , विष्णु मंदिर में अर्पित करें  पीले फूल

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति 4 दिन बाद होंगे वक्री ,...

07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में मिलेगा फायदा

07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए...