17 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की बदलेगी आज किस्मत, बढ़ेगी प्रतिष्ठा और पूरे होंगे बिगड़े काम

आज का राशिफल 17 अक्टूबर 2025
17 अक्टूबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों का आज सुबह का समय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा।
मेष – आज किसी भी लंबित कार्य को पूरा करने का समय है। आज आपके सुझावों का सम्मान मिलेगा। सौदे और समझौते सफल रहेंगे।
वृषभ – आज सुबह का समय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल है। दिन के दूसरे हिस्से में थोड़ी सावधानी बरतें। अनैतिक समाचार या अनपेक्षित घटनाएँ हो सकती हैं।
मिथुन – आज जूझे हुए कार्यों को टालने की बजाय उन्हें करने की दिशा में कदम उठाएं। बुजुर्गों या अनुभवी लोगों से सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी।
कर्क – आज समस्याएं जो पिछली कई दिनों से अटकी थीं, उनके हल मिलने की संभावना है। लेकिन निवेश या बड़े फैसले सोच-समझ कर लें।
सिंह – आज खोलते अवसर आपके सामने आयेंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने का शाम अच्छा रहेगा।
कन्या – आज सुबह में मूड उतार-चढ़ाव कर सकता है। अपनी ऊर्जा व संपर्क सीमित रखें। दिन के दूसरे हिस्से में काम तेजी से होगा।
तुला – शुरुआत उम्मीद के मुताबिक न हो, पर शाम तक चीजें सुधर सकती हैं। नए संबंधों या सामाजिक अवसरों की संभावना है।
वृश्चिक – आज दूसरों के साथ काम करने में सफलता मिलेगी। आज आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार और काम के बीच संतुलन बनायें।
धनु – आज घटनाएं पहले विचित्र लग सकती हैं पर अंत में प्रेरणा देंगी। अपनी व्याख्या और सोच पर भरोसा रखें।
मकर – अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह समय आपके लिए विकास का भी है। संयम रखें,और अपने विचारों पर भरोसा रखें।
कुम्भ – आपको आत्मनिर्भर फैसले लेने पड़ सकते हैं। दूसरों का विरोध हो सकता है,पर आपकी व्यूहबद्धता काम आएगी।
मीन – आज आपके शब्दों का प्रभाव रहेगा। संयम से बोलें सच बोलने से दिल और भी करीबी बन सकते हैं। अनचाहे झगड़ों से बचें।