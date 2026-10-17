17 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर मिल सकते हैं अच्छे परिणाम

17 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में धैर्य और मधुर वाणी बनाए रखें।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आज विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

कर्क – घर-परिवार में सुखद वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिँह – नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में आत्मविश्वास रखें, लेकिन अहंकार से बचें। वरिष्ठों की सलाह उपयोगी रहेगी।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कागजी कार्यों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या नियमित रखें।

तुला – आज साझेदारी और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। व्यापार में नई बातचीत लाभकारी हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें।

वृश्चिक – आज गोपनीय योजनाओं को सोच-समझकर साझा करें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का लाभ मिल सकता है। क्रोध और संदेह से बचना रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा।

धनु – नई चीजें सीखने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए अच्छा दिन रह सकता है। यात्रा की योजना में तैयारी रखें। धन के मामलों में जोखिम से बचें।

मकर – अनुशासन और निरंतर प्रयास से कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखें।

कुम्भ – रचनात्मक विचारों से नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों के साथ बातचीत लाभदायक रहेगी। अनावश्यक खर्च और विवादों से दूरी रखें।

मीन – आज मन आध्यात्मिक कार्यों में लग सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय न लें।