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17 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर मिल सकते हैं अच्छे परिणाम

आज का राशिफल 17 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

17 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आज कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में धैर्य और मधुर वाणी बनाए रखें।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आज विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

कर्क – घर-परिवार में सुखद वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

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सिँह – नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में आत्मविश्वास रखें, लेकिन अहंकार से बचें। वरिष्ठों की सलाह उपयोगी रहेगी।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कागजी कार्यों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या नियमित रखें।

तुला – आज साझेदारी और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। व्यापार में नई बातचीत लाभकारी हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें।

वृश्चिक – आज गोपनीय योजनाओं को सोच-समझकर साझा करें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का लाभ मिल सकता है। क्रोध और संदेह से बचना रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा।

धनु – नई चीजें सीखने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए अच्छा दिन रह सकता है। यात्रा की योजना में तैयारी रखें। धन के मामलों में जोखिम से बचें।

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मकर – अनुशासन और निरंतर प्रयास से कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखें।

कुम्भ – रचनात्मक विचारों से नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों के साथ बातचीत लाभदायक रहेगी। अनावश्यक खर्च और विवादों से दूरी रखें।

मीन – आज मन आध्यात्मिक कार्यों में लग सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय न लें।

 

 

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