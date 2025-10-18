18 अक्टूबर 2025 का राशिफलः धनतेरस के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

18 अक्टूबर 2025 का राशिफलः शनिवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों के गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है।

मेष – आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ – आज धन प्राप्ति के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार के साथ समय बिताएं। और कैसे हैं क्या चल रहा है।

मिथुन – गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। नए अवसर मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है।

कर्क – आज गुरु का प्रवेश आपकी राशि में हो रहा है। भाग्य उन्नति और सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। कार्य में सफलता मिलेगी।

सिंह – आज थोड़ा संयम बरतें। आज आत्मविश्वास से कार्य करें। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। दिन अच्छा बीतेगा।

कन्या – आज का दिन ऊर्जावान रहेगा। आज परिवार में आनंद और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार से धन लाभ का योग है।

तुला – आज कार्य में सहयोग मिलेगा। नए रिश्ते बनेंगे। आज भाग्य का साथ प्राप्त होगा।

वृश्चिक – आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

धनु – आज धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी से प्रेम बढ़ेगा। यात्रा संभव है।

मकर – आज आर्थिक लाभ के योग हैं। पुराने काम पूरे होंगे। आज आत्मविश्वास से कार्य करें।

कुंभ – आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ संभव।

मीन – आज कुटुंब और परिवार में सामंजस्य रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। गुरु की कृपा आपके साथ है।