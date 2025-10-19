19 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, पूरे होंगे सभी बिगड़े काम

19 अक्टूबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों के घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मेष – कार्य-व्यवसाय में गति बनी रहेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी, बातचीत में खुलापन होगा। स्वास्थ्य व सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान दें।

वृष – आज घरेलू या पारिवारिक वातावरण में सुधार संभव है। आज खर्च-व्यय पर नियंत्रण रखें। बजट से आगे न निकलें।

मिथुन – ज्ञान व कौशल बढ़ाने का समय है। सीखने के अवसर मिल सकते हैं। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन घमंड न करें।

कर्क – घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन खर्च से जुड़ी सावधानी रखें। कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियां मिल सकती हैं समय प्रबंधन महत्वपूर्ण।

सिंह – सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे, आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है। आज अचानक वित्तीय निर्णय न लें सोच-विचार के साथ आगे बढ़ें।

कन्या – आज पुराने कामों को पूरा करने का समय है। अधूरा छोड़ना नुकसान दे सकता है। खुद को व्यवस्थित रखें, मिठास बनाए रखें।

तुला – आज आपके लिए शांत समय महत्वपूर्ण होगा। भीड़-भाड़ में खुद को खोने से बचें। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। साझेदारी या व्यवहार में सौम्यता रखें।

वृश्चिक – आज वित्त-लाभ का अवसर है, लेकिन जल्दबाजी न करें। दूसरों पर निर्भरता कम रखें,स्वयं-विश्वास बढ़ाएं।

धनु – आज नए अवसर मिल सकते हैं, समय का सदुपयोग करें। परिवार-संबंधों में खटास से बचें संवाद खुला रखें।

मकर – आज सुधार संभव है लेकिन अचानक निर्णय में सावधानी रखें। घरेलू माहौल में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं संयम पूर्वक बात करें।

कुंभ – आज खासकर स्वयं-विश्वास कम महसूस हो सकता है, लेकिन यह क्षणिक है। आज बच्चों या युवा-सदस्यों के साथ समय बिताएं सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

मीन – आज नौकरी-व्यवसाय में लाभ मिलेगा पर स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें। आज दिन अच्छा वीतेगा।