  3. 29 अक्टूबर 2025 का राशिफल : इन राशियों की खुलेगी किस्मत, धन और सफलता के बन रहे योग, जानें अपना राशिफल

29 अक्टूबर 2025 का राशिफल : 29 अक्टूबर बुधवार का दिन कई राशियों के लिए शुभ रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क और मकर राशि वालों को करियर, धन और परिवार में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का दिन रहेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

29 अक्टूबर 2025 का राशिफल : 29 अक्टूबर बुधवार का दिन कई राशियों के लिए शुभ रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क और मकर राशि वालों को करियर, धन और परिवार में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का दिन रहेगा। वहीं वृषभ, धनु और कुंभ राशि के जातकों को तनाव और स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता रखनी होगी। तुला और कन्या राशियों के लिए पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, जबकि वृश्चिक और मीन राशि वालों को आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत है। आचार्य रत्नाकर तिवारी ने बताया कि ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि मेष, मिथुन, कर्क और मकर राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं।

मेष- नौकरी / कारोबार में धीरे-धीरे सुधार होगा। नए अवसर आने की संभावना है।

वृषभ – संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। धन-सम्बन्धी फैसले सोच-समझकर लें। आज का दिन अच्छा हैं।

मिथुन- आज संपर्क-संबंध बेहतर होंगे। आज परिवार में सहयोग मिल सकता है। आज यात्रा पर जा सकते हैं।

कर्क – शांति बनाए रखें। बड़े फैसले कल के लिए टालें। भूमि क्रय विक्रय करने के समय अच्छा हैं।

सिंह – आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन वाणी में संयम रखें। आज घर मे नये कार्य हो सकते हैं।

कन्या – कामकाज में विवरण पर ध्यान दें। छोटी गलतियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। धीरज से काम ले।

तुला – नए सहयोगी मिलेंगे। टीम या समूह के साथ तालमेल पर विशेष ध्यान दें। समय अच्छा हैं।

वृश्चिक- आज आर्थिक योजनाएं थोडी देर में असर दिखाएंगे, तुरंत लाभ की उम्मीद न रखें। यात्रा करने से बचें।

धनु- यात्रा के संभावना बनी है। नए संपर्क स्थापित हो सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा। भाग्य का साथ मिलेगा।

मकर – प्रयास का परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा, धैर्य रखें। व्यापार के लिए दिन अच्छा हैं।

कुंभ- आज विचारों को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ें। आज अनायास जोखिम न लें। आर्थिक लाभ होगा।

मीन – आज सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी लाभदायक हो सकती है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

