  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 30 अक्टूबर 2025 का राशिफल : वृषभ कन्या समेत 5 राशियों के जातकों सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा, पढ़ें अपना ​राशिफल

30 अक्टूबर 2025 का राशिफल : वृषभ कन्या समेत 5 राशियों के जातकों सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा, पढ़ें अपना ​राशिफल

30 अक्टूबर 2025 का राशिफल : 30 अक्टूबर गुरुवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा का संचार दिन रात शनि की राशि मकर में होने जा रहा है और इन सबके बीच सूर्य, चंद्रमा और गुरु के बीच केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है जो परम प्रभाव और उत्तम संयोग है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

30 अक्टूबर 2025 का राशिफल : 30 अक्टूबर गुरुवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा का संचार दिन रात शनि की राशि मकर में होने जा रहा है और इन सबके बीच सूर्य, चंद्रमा और गुरु के बीच केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है जो परम प्रभाव और उत्तम संयोग है। साथ ही श्रवण नक्षत्र के संयोग में रवियोग भी बन रहा है। ऐसे में कल के दिन त्रिकोण योग के प्रभाव से वृषभ, कन्या समेत 5 राशियों के जातक रहेगे बेहद भाग्यशाली। तो आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से विस्तार पूर्वक जानते हैं अपना राशिफल।

पढ़ें :- 27 अक्टूबर 2025 का राशिफल : महादेव की मेष,वृषभ,धनु ,वृश्चिक पर बरसेगी​ कृपा, पढें अपना राशिफल

 

मेष – आज काम में रुचि रहेगी। ऊर्जा में वृद्धि का योग अधिक रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नए लोगों से मिलने का पूर्ण योग हैं।

वृषभ – आज घरेलू माहौल संतोषजनक रहेगा। परिवार से अच्छा सहयोग मिल सकता है। माता-पिता का भी सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद खत्म हो सकता है।

मिथुन- आज मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, नए विचार आ सकते हैं, उन्हें आज धीरे-धीरे आज़माएँ। आर्थिक लाभ का पूर्ण योग है।

पढ़ें :- 24 अक्टूबर 2025 का राशिफल : कर्क, कन्या सहित इन राशियों को होगा अप्रत्याशित धन लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

कर्क- आज भावनात्मक रूप से हल्कापन महसूस कर सकते हैं,सहजता बनाए रखें। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि या वाहन लेने का प्लान कर सकते हैं।

सिंह – आज फैसला लेने में थोड़ी देरी सही हो सकती है ठोस प्लान बनाकर आगे बढ़ें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। परिवार में शांति रहेगी।

कन्या – आज काम में वृद्धि का योग है, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें। शत्रु आपसे परास्त होंगे। पुराने रोग से निजात मिलने का योग है।

तुला- आज सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अहंकार न बढ़ने दें। व्यापार सिद्धांत लाभ होगा। किसी नए कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

वृश्चिक – आज अपनी बात शांतिपूर्वक बोले लोग समझेंगे। आज बहस से बचना बेहतर होगा। वाहन सावधानी से चलाएं चोट लग सकती है।

धनु – आज नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें। भाग्य का साथ मिलेगा आर्थिक लाभ हो सकता हैं।

मकर – आज खुद पर भरोसा करें। आज आपकी सच्चाई और परिश्रम सामने आएंगे। नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं,आज तलाश पूरी होगी।

कुंभ – आज आराम-विश्राम के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा; थकान न बढ़ने दें। दिन अच्छा बीतेगा।

मीन- यदि पिछले दिनों कुछ स्थिर नहीं था, आज थोड़ा ठहराव लें। आज नए कदम सोच-समझकर उठाएँ।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

30 अक्टूबर 2025 का राशिफल : वृषभ कन्या समेत 5 राशियों के जातकों सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा, पढ़ें अपना ​राशिफल

30 अक्टूबर 2025 का राशिफल : वृषभ कन्या समेत 5 राशियों के...

Tulsi Vivah 2025 : तुलसी विवाह विधि-विधान से करने से प्राप्त होता है कन्यादान का पुण्य , सुखी दांपत्य जीवन के लिए करें ये काम

Tulsi Vivah 2025 : तुलसी विवाह विधि-विधान से करने से प्राप्त होता...

Akshaya Navami 2025 : अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में दूध और शुद्ध जल करें अर्पित , जानें कब मनाया जाएगा

Akshaya Navami 2025 : अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में...

29 अक्टूबर 2025 का राशिफल : इन राशियों की खुलेगी किस्मत, धन और सफलता के बन रहे योग, जानें अपना राशिफल

29 अक्टूबर 2025 का राशिफल : इन राशियों की खुलेगी किस्मत, धन...

Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन , इन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Gochar october : वैभव और प्रेम के दाता ग्रह शुक्र करेंगे...

Gopashtami 2025 Date : गोपाष्टमी पर इन उपायों को करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें कब मनाया जाएगा

Gopashtami 2025 Date : गोपाष्टमी पर इन उपायों को करने से चमक...