18 सितम्बर 2025 का राशिफलः अगर आप करते हैं व्यापार तो जान लीजिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

18 सितम्बर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग धैर्य और संयम बनाए रखें।

मेष – आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। आर्थिक लाभ की संभावना है।

वृषभ – धैर्य और संयम बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में चुनौती आ सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज का दिन शुभ रहेगा। नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा।

कर्क – घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर सावधानी रखें। निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं।

सिंह – भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर और व्यवसाय में प्रगति होगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

कन्या – आज का दिन मिश्रित रहेगा। कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें।

तुला – आज नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ की संभावना है। आज दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। यात्रा शुभ रहेगी।

वृश्चिक – आज कठिन परिश्रम से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से दूर रहें।

धनु – भाग्य का साथ मिलेगा। नए संपर्क लाभकारी होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।

मकर – आज दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें। खर्च अधिक हो सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी।

कुंभ – आज भाग्यशाली रहेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नए कार्य शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

मीन – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी व व्यापार में लाभ होगा। यात्रा सफल रहेगी।