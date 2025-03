पोषक तत्वों से भरपूर इन दो सब्जियों का एक साथ सेवन शरीर के लिए कितना हो सकता है हानिकारक, पढ़ें

Side effects of eating bottle gourd and bitter gourd together: करेला और लौकी दोनो ही पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां है। इसके सेवन से शरीर को कई फायदे होते है साथ ही बीमारियां दूर रहती है। इन दोनो सब्जियों में ही मिनरल्स, फाइबर,विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते है जो शरीर के लिए फायदेमंद होते है।

पर क्या आप जानते है लौकी और करेले को एक साथ खाने के कितने नुकसान होते है। अगर आप एक साथ कई सब्जियां मिलाकर खाना पसंद करते है खासकर करेला और लौकी तो सतर्क हो जाये। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार लौकी और करेलो को एक साथ नहीं खाने की सलाह देते है। लौकी और करेला दोनो ही फाइबर से भरपूर होते है। ऐसे में अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन करने से गैस, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्या हो सकती है। करेला कड़वा होता है जो कुछ लोगो में एसिडिटी और पेट दर्द को भी बढ़ा सकता है।

करेला और लौकी दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। अब, अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, तो इसका ज्यादा सेवन नहीं करें। इससे हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या हो सकती है।

करेला और लौकी दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। आप बीपी के मरीज हैं या पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो इसका ज्यादा सेवन न करें। इससे चक्कर, कमजोरी आना, बेहोशी जैसी समस्या भी हो सकती है। लौकी और करेले खाना कई बार शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट भी डालता है। कड़वी लौकी और करेले का एक साथ सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इससे अल्सर, उल्टी, लिवर डैमेज और टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है।