बिना इंटरनेट के कैसे भेजें अपनी लोकेशन? जान लें ये आसान तरीका

How to share location without internet: कई बार लोग कोई अंजान जगह पर फंस जाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण वह अपनी लोकेशन परिवार या किसी दोस्त के पास नहीं भेज पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, हम आपको एक आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी लोकेशन को दोस्तों, परिवार या किसी को अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। जिससे मदद आप तक समय पर पहुंच पाएगी।

दरअसल, Android या फिर iOS यूजर के लिए कुछ ऐसे ऐप मौजूद हैं, जो बिना इंटरनेट आपकी लोकेशन को भेज सकते हैं। इसके लिए आप Compass, Smart Compass, GPS Status या Offline Compass ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Compass वाले ये ऐप स्मार्टफोन के GPS यानी ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम सेंसर के जरिए यूजर्स की करेंट लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाते हैं। ये ऐप्स फोन के GPS से कनेक्ट होते हैं और लोकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। स्मार्टफोन में मौजूद मैग्नोटोमीटर और GPS सेंसर की सहायता से ये ऐप्स लोकेशन कैप्चर करते हैं। इस तरह से यूजर्स बिना इंटरनेट के भी किसी को अपनी मौजूदा लोकेशन को शेयर कर सकते हैं।

कैसे भेजें अपनी लोकेशन?

स्टेप-1 : सबसे पहले अपने फोन में Compass या फिर GPS ऐप को ओपन करें।

स्टेप-2 : इसके बाद आप अपनी लाइव लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उदाहरण के तौर पर Longitude : 28.6130, Lattitude : 77.2091 दिखाई देगा।

स्टेप-3 : इस लोकेशन को नोट करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को इसे SMS के जरिए भेजें।

यूजर ने जिसे ये कोओर्डिनेट्स भेजे हैं वो गूगल मैम्स में इसे डालकर आपकी लोकेशन का पता लगा सकेंगे।