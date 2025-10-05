  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. बिना इंटरनेट के कैसे भेजें अपनी लोकेशन? जान लें ये आसान तरीका

बिना इंटरनेट के कैसे भेजें अपनी लोकेशन? जान लें ये आसान तरीका

How to share location without internet: कई बार लोग कोई अंजान जगह पर फंस जाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण वह अपनी लोकेशन परिवार या किसी दोस्त के पास नहीं भेज पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, हम आपको एक आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी लोकेशन को दोस्तों, परिवार या किसी को अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। जिससे मदद आप तक समय पर पहुंच पाएगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

How to share location without internet: कई बार लोग कोई अंजान जगह पर फंस जाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण वह अपनी लोकेशन परिवार या किसी दोस्त के पास नहीं भेज पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, हम आपको एक आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी लोकेशन को दोस्तों, परिवार या किसी को अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। जिससे मदद आप तक समय पर पहुंच पाएगी।

पढ़ें :- Moto G06 Power की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट लाइव

दरअसल, Android या फिर iOS यूजर के लिए कुछ ऐसे ऐप मौजूद हैं, जो बिना इंटरनेट आपकी लोकेशन को भेज सकते हैं। इसके लिए आप Compass, Smart Compass, GPS Status या Offline Compass ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Compass वाले ये ऐप स्मार्टफोन के GPS यानी ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम सेंसर के जरिए यूजर्स की करेंट लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाते हैं। ये ऐप्स फोन के GPS से कनेक्ट होते हैं और लोकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। स्मार्टफोन में मौजूद मैग्नोटोमीटर और GPS सेंसर की सहायता से ये ऐप्स लोकेशन कैप्चर करते हैं। इस तरह से यूजर्स बिना इंटरनेट के भी किसी को अपनी मौजूदा लोकेशन को शेयर कर सकते हैं।

कैसे भेजें अपनी लोकेशन?

स्टेप-1 : सबसे पहले अपने फोन में Compass या फिर GPS ऐप को ओपन करें।

स्टेप-2 : इसके बाद आप अपनी लाइव लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उदाहरण के तौर पर Longitude : 28.6130, Lattitude : 77.2091 दिखाई देगा।

पढ़ें :- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोबाइल स्विच ऑफ, NDA में तूफान की आहट

स्टेप-3 : इस लोकेशन को नोट करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को इसे SMS के जरिए भेजें।

यूजर ने जिसे ये कोओर्डिनेट्स भेजे हैं वो गूगल मैम्स में इसे डालकर आपकी लोकेशन का पता लगा सकेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Moto G06 Power की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट लाइव

Moto G06 Power की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट...

बिना इंटरनेट के कैसे भेजें अपनी लोकेशन? जान लें ये आसान तरीका

बिना इंटरनेट के कैसे भेजें अपनी लोकेशन? जान लें ये आसान तरीका

Good News : बच्चों के अधार कॉर्ड में बॉयोमेट्रिक अपडेट एक साल तक के लिए UIDAI ने किया फ्री, पढ़ें पूरी जानकारी

Good News : बच्चों के अधार कॉर्ड में बॉयोमेट्रिक अपडेट एक साल...

Atmanirbhar Bharat: शिक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों को Zoho Office Suite अपनाने का दिया निर्देश

Atmanirbhar Bharat: शिक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों को Zoho Office Suite अपनाने का...

Lenovo ने शानदार फीचर्स वाला ThinkVision T24i-30 मॉनिटर किया लॉन्च, चेक करें आपके बजट में है या नहीं

Lenovo ने शानदार फीचर्स वाला ThinkVision T24i-30 मॉनिटर किया लॉन्च, चेक करें...

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की तैयारी पूरी

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की...