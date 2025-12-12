50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा और 5600 mAh बैटरी के साथ Huawei Mate X7 ग्लोबली लॉन्च, चेक करें पूरी डिटेल

Huawei Mate X7 Specifications: हुवावे ने आखिरकार अपना Huawei Mate X7 ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। यह डिवाइस 50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा और 5600 mAh बैटरी के साथ आता है। ग्लोबल मार्केट में हुवावे का नया फोन ब्रोकेड व्हाइट, नेबुला रेड और ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा है। फोन के 16/512GB वैरिएंट की कीमत €2,099 है। भारत में इसको पेश किए जाने के बारे अभी कोई जानकारी नहीं है।

Huawei Mate X7 में 6.49-इंच की OLED कवर स्क्रीन है जो 2444×1080 पिक्सल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 3000 nits पीक ब्राइटनेस देती है, और एक 8-इंच का OLED मेन डिस्प्ले है जो 2416×2210 पिक्सल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 2500 nits पीक ब्राइटनेस देता है। दोनों डिस्प्ले 1-120Hz LTPO अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 1440Hz हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग, 1.07 बिलियन कलर्स, P3 वाइड कलर गैमट, और 412ppi स्क्रीन डेंसिटी देते हैं।

इसमें Kirin 9030 Pro SoC के साथ 16GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज है। यह EMUI 15.0 पर चलता है। फोल्डेबल डिवाइस में पीछे की तरफ 50MP अल्ट्रा लाइटिंग HDR कैमरा, 40MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 50MP टेलीफोटो मैक्रो कैमरा है, जबकि मेन और कवर स्क्रीन में 8MP सेल्फी कैमरे हैं। इसमें 5600 mAh की बैटरी है और यह 66W Huawei SuperCharge, 50W Huawei Wireless SuperCharge और 7.5 वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

फोन के दूसरे फीचर्स Huawei Histen, फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC सपोर्ट, NearLink E1.0, ब्लूटूथ 6.0, डुअल बैंड WiFi, USB टाइप-C पोर्ट, IP58/IP59 रेटिंग, Huawei X-True डिस्प्ले, क्रिस्टल आर्मर कुनलुन ग्लास, 3550 mm2 VC+ ग्राफीन हीट डिसिपेशन सिस्टम और AI फीचर्स शामिल हैं।