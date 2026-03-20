  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Huawei MatePad 11.5 PaperMatte डिस्प्ले एडिशन (2025) की Flipkart पर प्रोडक्ट लिस्टिंग आयी सामने

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte डिस्प्ले एडिशन (2025) की Flipkart पर प्रोडक्ट लिस्टिंग आयी सामने

Tech News : फ्लिपकार्ट पर हाल ही में Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Display Edition (2025) की माइक्रोसाइट लाइव हुई थी, जिसमें इस डिवाइस की कीमत और कुछ स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आयी थी। अब, Flipkart पर इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग सामने आयी है, जिससे इस टैबलेट के भारतीय वेरिएंट से जुड़ी और जानकारी भी सामने आ चुकी हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tech News : फ्लिपकार्ट पर हाल ही में Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Display Edition (2025) की माइक्रोसाइट लाइव हुई थी, जिसमें इस डिवाइस की कीमत और कुछ स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आयी थी। अब, Flipkart पर इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग सामने आयी है, जिससे इस टैबलेट के भारतीय वेरिएंट से जुड़ी और जानकारी भी सामने आ चुकी हैं।

पढ़ें :- इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल फिल्म पैट्रियट होगी प्रमुख फिल्म

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte डिस्प्ले एडिशन में 11.5″ (29.2 cm) का 2.5K TFT LCD HUAWEI FullView डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह नैनो-लेवल एचिंग और एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग्स का इस्तेमाल करके 99% लाइट इंटरफेरेंस और 60% स्क्रीन रिफ्लेक्शन को खत्म करता है। इसे SGS Low Visual Fatigue 2.0 और TÜV Rheinland (Low Blue Light और Flicker-Free) सर्टिफिकेशन्स का भी सपोर्ट मिला है। इसमें Kirin T82B प्रोसेसर लगा है जो 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पर चलता है।

यह डिवाइस 8 GB RAM और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इस टैबलेट में एक अल्ट्रा-कंडक्टिव कूलिंग सिस्टम भी है, जिसमें ग्रेफाइट शीट का एरिया 67% ज़्यादा बड़ा है। इससे इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में 25% की बढ़ोतरी होती है। ऑडियो और कनेक्टिविटी के लिए, इस टैबलेट में बड़े एम्प्लीट्यूड वाले चार स्पीकर लगे हैं। साथ ही, इसके पिछले कैमरे के साथ एक एंटीना भी इंटीग्रेटेड है, जिससे Wi-Fi थ्रूपुट में 30% की बढ़ोतरी होती है।

हुवावे के नए टैबलेट में 6.1 mm पतली यूनीबॉडी है जिसका वज़न 515 g है, और इसमें 10,100 mAh की बैटरी है जो 40W HUAWEI SuperCharge को सपोर्ट करती है। इसमें 14 घंटे के वीडियो प्लेबैक का दावा किया जाता है। इसमें पीछे की तरफ 13 MP का सेंसर और आगे की तरफ 8 MP का सेंसर है; दोनों ही Full HD (1080p) वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।

यह डिवाइस HarmonyOS 4.3 पर चलता है (बिल्कुल ग्लोबल वेरिएंट की तरह) और PC-लेवल WPS Office, Floating Window मल्टीटास्किंग, One-Touch Split-Screen, और मैग्नेटिक क्लिप के ज़रिए 3rd Gen HUAWEI M-Pencil को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth v5.2 भी है, लेकिन यह डिवाइस सिर्फ़ Wi-Fi वाला मॉडल है, इसमें SIM सपोर्ट नहीं है।

पढ़ें :- ईरान में 19 साल के रेसलर को बीच चौराहे पर दी गयी फांसी, खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों में दो पुलिसकर्मियों की हत्या का था आरोप

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो पहले यह बताया गया था कि इसमें एक अलग होने वाला कीबोर्ड होगा और इसकी कीमत ₹27,999 होगी। हालाँकि, इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में, कीबोर्ड के साथ इसकी कीमत ₹33,999 दिखाई गई है। इसका मतलब है कि पहले बताई गई कीमत में ऑफ़र और छूट शामिल थे। Flipkart पर अभी यह प्रोडक्ट “जल्द आ रहा है” के तौर पर लिस्टेड है, और इसके इस महीने के आखिर में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Adobe Firefly AI : एडोब ने की फायरफ्लाई के लिए नए AI फीचर्स की घोषणा , कस्टम मॉडल पेश किए

Adobe Firefly AI : एडोब ने की फायरफ्लाई के लिए नए AI...

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte डिस्प्ले एडिशन (2025) की Flipkart पर प्रोडक्ट लिस्टिंग आयी सामने

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte डिस्प्ले एडिशन (2025) की Flipkart पर प्रोडक्ट लिस्टिंग...

Vivo V60 Price Drops :  वीवो V60 की Flipkart पर कीमतों में गिरावट ,  जानें ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट

Vivo V60 Price Drops :  वीवो V60 की Flipkart पर कीमतों में...

Dreame L40 Ultra AE Robot Cleaner : घर का झाड़ू-पोछा करेगा स्मार्ट रोबोट , Dreame L40 Ultra AE और D20 Ultra भारत में लॉन्च

Dreame L40 Ultra AE Robot Cleaner : घर का झाड़ू-पोछा करेगा स्मार्ट...

Oura Ring 4 : ओरा बताएगी आपकी फिटनेस और दिल का हाल, जानें स्मार्ट सेंसिंग तकनीक और तकनीक

Oura Ring 4 : ओरा बताएगी आपकी फिटनेस और दिल का हाल,...

 Samsung Galaxy M17e 5G  :  सैमसंग गैलेक्सी M17e 5G भारत में  हुआ लॉन्च, जानें बैटरी और प्रोसेसर

 Samsung Galaxy M17e 5G  :  सैमसंग गैलेक्सी M17e 5G भारत में  हुआ...