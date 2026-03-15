छह साल बाद Huawei टेबलेट की भारत में वापसी, ब्रांड ने Flipkart पर जारी किया टीजर

Huawei MatePad 11.5 Likely to Launch in India : हुवावे (Huawei) लगभग छह साल बाद भारतीय टैबलेट बाज़ार में वापसी की तैयारी कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म Flipkart पर एक नए टीज़र से इसके संकेत मिले हैं। ब्रांड ने 2020 से, भारत में कोई भी नया स्मार्टफोन या टैबलेट लॉन्च नहीं किया है, हालाँकि इस दौरान उसने देश में कुछ वियरेबल्स ज़रूर जारी किए।

भारतीय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Huawei की तरफ से एक नया टीज़र सामने आया है, जिससे यह पक्का हो गया है कि भारतीय बाज़ार में एक नया टैबलेट आने वाला है। हालाँकि, इस माइक्रोसाइट पर ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इस पर सिर्फ़ यह मैसेज दिखाई देता है: “इस पेज पर आने के लिए धन्यवाद, जल्द ही लॉन्च होगा”, साथ ही एक स्टाइलिश ग्राफ़िक भी है जिसमें टैबलेट जैसे कई डिवाइस तैरते हुए या अलग-अलग एंगल पर एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ एक अलग होने वाला कीबोर्ड भी होगा।

एक और पोस्टर पर “Handy All-Rounder” टैगलाइन लिखी है, जिसके साथ यह भी बताया गया है कि यह जल्द ही सिर्फ़ Flipkart पर उपलब्ध होगा; इससे यह संकेत मिलता है कि यह एक Flipkart-एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। टीजर में ये ग्राफ़िक ज़ूम इन करने पर Huawei MatePad 11.5 (2025) के प्रोडक्ट पेज पर दिखाए गए ग्राफ़िक से मेल खाता है, जिसके लिए “Handy All-Rounder” टैगलाइन ही दिखाई देती है। माना जा रहा है कि यह टैबलेट संभवतः Huawei MatePad 11.5 (2025) है, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है।

अगर हुवावे MatePad 11.5 (2025) को ही भारत में लॉन्च करने वाला है तो इसके स्पेसिफिकेशन्स संभवतः ग्लोबल वेरिएंट जैसे हो होंगे। फ़िलहाल, Flipkart माइक्रोसाइट पर बस इतनी ही जानकारी दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिटेल्स और लॉन्च की तारीख अपडेट होने की उम्मीद है।