  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. छह साल बाद Huawei टेबलेट की भारत में वापसी, ब्रांड ने Flipkart पर जारी किया टीजर

छह साल बाद Huawei टेबलेट की भारत में वापसी, ब्रांड ने Flipkart पर जारी किया टीजर

Huawei MatePad 11.5 Likely to Launch in India : हुवावे (Huawei) लगभग छह साल बाद भारतीय टैबलेट बाज़ार में वापसी की तैयारी कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म Flipkart पर एक नए टीज़र से इसके संकेत मिले हैं। ब्रांड ने 2020 से, भारत में कोई भी नया स्मार्टफोन या टैबलेट लॉन्च नहीं किया है, हालाँकि इस दौरान उसने देश में कुछ वियरेबल्स ज़रूर जारी किए। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Huawei MatePad 11.5 Likely to Launch in India : हुवावे (Huawei) लगभग छह साल बाद भारतीय टैबलेट बाज़ार में वापसी की तैयारी कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म Flipkart पर एक नए टीज़र से इसके संकेत मिले हैं। ब्रांड ने 2020 से, भारत में कोई भी नया स्मार्टफोन या टैबलेट लॉन्च नहीं किया है, हालाँकि इस दौरान उसने देश में कुछ वियरेबल्स ज़रूर जारी किए।

पढ़ें :- LPG Gas Crisis : शिवपुरी में शिक्षक को मोदी की मिमिक्री करना पड़ा भारी, भाजपा विधायक की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड

भारतीय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Huawei की तरफ से एक नया टीज़र सामने आया है, जिससे यह पक्का हो गया है कि भारतीय बाज़ार में एक नया टैबलेट आने वाला है। हालाँकि, इस माइक्रोसाइट पर ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इस पर सिर्फ़ यह मैसेज दिखाई देता है: “इस पेज पर आने के लिए धन्यवाद, जल्द ही लॉन्च होगा”, साथ ही एक स्टाइलिश ग्राफ़िक भी है जिसमें टैबलेट जैसे कई डिवाइस तैरते हुए या अलग-अलग एंगल पर एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ एक अलग होने वाला कीबोर्ड भी होगा।

एक और पोस्टर पर “Handy All-Rounder” टैगलाइन लिखी है, जिसके साथ यह भी बताया गया है कि यह जल्द ही सिर्फ़ Flipkart पर उपलब्ध होगा; इससे यह संकेत मिलता है कि यह एक Flipkart-एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। टीजर में ये ग्राफ़िक ज़ूम इन करने पर Huawei MatePad 11.5 (2025) के प्रोडक्ट पेज पर दिखाए गए ग्राफ़िक से मेल खाता है, जिसके लिए “Handy All-Rounder” टैगलाइन ही दिखाई देती है। माना जा रहा है कि यह टैबलेट संभवतः Huawei MatePad 11.5 (2025) है, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है।

अगर हुवावे MatePad 11.5 (2025) को ही भारत में लॉन्च करने वाला है तो इसके स्पेसिफिकेशन्स संभवतः ग्लोबल वेरिएंट जैसे हो होंगे। फ़िलहाल, Flipkart माइक्रोसाइट पर बस इतनी ही जानकारी दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा डिटेल्स और लॉन्च की तारीख अपडेट होने की उम्मीद है।

पढ़ें :- असम विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने उतारे 38 उम्मीदवार, देखे पहली लिस्ट में कौन-कौन हैं नाम?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

छह साल बाद Huawei टेबलेट की भारत में वापसी, ब्रांड ने Flipkart पर जारी किया टीजर

छह साल बाद Huawei टेबलेट की भारत में वापसी, ब्रांड ने Flipkart...

Meesho Mega Blockbuster Sale :  यहां चल रही मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, 80% तक डिस्काउंट, देखें ऑफर्स

Meesho Mega Blockbuster Sale :  यहां चल रही मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, 80%...

Meta Layoffs : मार्क जुकरबर्ग की कंपनी में जाने वाली हैं 20% नौकरियां, यह कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी होगी

Meta Layoffs : मार्क जुकरबर्ग की कंपनी में जाने वाली हैं 20%...

MediaTek Dimensity 7060 SoC और 50MP Sony AI रियर कैमरा के साथ Lava Bold 2 5G भारत में लॉन्च, चेक करें स्पेक्स और कीमत

MediaTek Dimensity 7060 SoC और 50MP Sony AI रियर कैमरा के साथ...

Shantanu Narayen : टेक दिग्गज शांतनु नारायण पद से दे रहे हैं इस्तीफा, जानें  Adobe CEO तक का पूरा सफर

Shantanu Narayen : टेक दिग्गज शांतनु नारायण पद से दे रहे हैं...

AI+ Pulse 2 फोन 15 मिनट में हुआ Out of Stock, 19 मार्च को फिर शुरू होगी सेल

AI+ Pulse 2 फोन 15 मिनट में हुआ Out of Stock, 19...