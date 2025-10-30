Hurricane Melissa : तूफान ‘मेलिसा’ ने 3 देशों में मचाई तबाही , हजारों लोग बेघर , जानें कहां-कैसे हालात

Hurricane Melissa : भयंकर और विनाशकारी चक्रवाती तूफान मेलिसा 3 देशों में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ रहा है। क्यूबा, ​​हैती और जमैका में आए तूफ़ान मेलिसा ने दर्जनों लोगों की जान ले ली और शाम को बहामास के दक्षिणी हिस्से को हिलाकर रख दिया। खबरों के अनुसार,तूफान की स्पीड करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों देशों में हाई अलर्ट और इमरजेंसी घोषित है, वहीं सरकार ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

कम से कम 30 लोग मारे गए हैं,और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अंतिम मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव दल नुकसान का आकलन और पीड़ितों की तलाश जारी रखे हुए हैं। जमैका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहाँ मेलिसा अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफ़ान बन गया जो वहाँ पहुँचा।

जमैका में बुधवार को बिना छत वाले घर, गिरे हुए बिजली के खंभे और पानी में डूबा फर्नीचर देखने को मिला। जमैका के 174 साल के इतिहास में पहला सबसे विनाशकारी तूफान आया, जिसने 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया।

कैरेबियन सागर में विनाशकारी रास्ता बनाने के बाद, तूफ़ान ने बुधवार शाम बहामास के दक्षिणी हिस्से में हलचल मचाना शुरू कर दिया।

हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हैती में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई और 18 लापता हैं। खबरों के अनुसार, मृतकों में से 20 और लापता लोगों में से 10 एक दक्षिणी तटीय शहर से हैं जहाँ बाढ़ के कारण दर्जनों घर ढह गए। जमैका में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है।

क्यूबा में, अधिकारियों ने बुधवार को घरों के ढहने, पहाड़ी सड़कों के अवरुद्ध होने और इमारतों की छतें उड़ जाने की सूचना दी, जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में हुई। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 735,000 लोग आश्रय स्थलों में रह रहे हैं।