  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Jamaica Hurricane Melissa : जमैका में तूफान मेलिसा का कहर , 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने ली 7 की जान

Jamaica Hurricane Melissa : जमैका में तूफान मेलिसा का कहर , 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने ली 7 की जान

जमैका में सदी का सबसे भयानक और शक्तिशाली तूफान मेलिसा ने कहर बरपा दिया है। कैटेगरी-5 के तूफान मेलिसा ने मंगलवार को जमैका में दस्तक दी। तूफान का असर इतना तेज था कि अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान ने वार्ता विफल होने पर अफगानिस्तान को दी गीदड़ भभकी, बोले-'तालिबान को पूरी तरह से मिटा देंगे...'

पाकिस्तान ने वार्ता विफल होने पर अफगानिस्तान को दी गीदड़ भभकी, बोले-'तालिबान...

Jamaica Hurricane Melissa : जमैका में तूफान मेलिसा का कहर , 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने ली 7 की जान

Jamaica Hurricane Melissa : जमैका में तूफान मेलिसा का कहर , 300...

पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, जिस राफेल पायलट को आतंकिस्तान ने किया था पकड़ने का दावा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हीं के साथ खिंचवाई फोटो

पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, जिस राफेल पायलट को आतंकिस्तान ने किया...

भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की कनाडा में गोली मारकर हत्या, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की कनाडा में गोली मारकर हत्या, बिश्नोई...

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का दावा किया , PM मोदी को बताए अच्छे इंसान

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का दावा...

Brazil : रियो डी जेनेरियो छापेमारी में 4 पुलिस सहित 64 की मौत , 81 गिरफ्तार

Brazil : रियो डी जेनेरियो छापेमारी में 4 पुलिस सहित 64 की...