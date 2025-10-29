Jamaica Hurricane Melissa : जमैका में तूफान मेलिसा का कहर , 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार ने ली 7 की जान

जमैका में सदी का सबसे भयानक और शक्तिशाली तूफान मेलिसा ने कहर बरपा दिया है। कैटेगरी-5 के तूफान मेलिसा ने मंगलवार को जमैका में दस्तक दी। तूफान का असर इतना तेज था कि अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। तूफान मेलिसा के कारण पाँच कैरेबियाई देशों – हैती, जमैका, डोमिनिकन गणराज्य, क्यूबा और बहामास के निचले इलाकों को खाली कराना पड़ा है। मेलिसा के द्वीप के ऊपर से गुज़रने के कारण क्यूबा में भीषण बाढ़ आ गई है।

सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर श्रेणी 5 का यह तूफान मंगलवार को जमैका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर पहुंचा। स्थानीय मीडिया के अनुसार, उत्तरी कैरेबियन में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई।

तूफ़ान ने दक्षिण-पश्चिमी जमैका में घरों, अस्पतालों और स्कूलों को भारी नुकसान पहुँचाया , लेकिन नुकसान की पूरी सीमा स्पष्ट नहीं है और इसका आकलन करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने मंगलवार को देश को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया ।