Hyundai Verna Facelift 2026 :   हुंडई वरना भारत में लॉन्च , जानें स्पेसिफिकेशन्स, सुरक्षा फीचर्स

हुंडई ने भारत में 2026 वरना को लॉन्च किया है, जिसमें बाहरी और आंतरिक दोनों डिज़ाइनों में बदलाव किए गए हैं। कार में आगे की तरफ डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप और ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल दी गई है। पीछे की तरफ, बंपर डिज़ाइन में बदलाव किया गया है और एक एयरोडायनामिक स्पॉइलर मौजूद है। अलॉय व्हील्स R16 डायमंड-कट डिज़ाइन के हैं। इंटीरियर में अपडेट के तौर पर इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर के लिए डुअल 10.25 इंच के इंटीग्रेटेड डिस्प्ले दिए गए हैं।

इंजन विकल्प

अपडेटेड वरना छह वेरिएंट में उपलब्ध है — HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8 और HX10। इसमें पहले की तरह ही दो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं। इसके अलावा, नई वरना में अब दो नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं — क्लासी ब्लू और टाइटन ग्रे मैट।

वेलकम फीचर

कार में कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन जिसमें वेलकम फीचर भी है, को-ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रिक वॉक-इन डिवाइस, रियर विंडो सनशेड, डैशकैम, सात एयरबैग और 528 लीटर से अधिक क्षमता वाला स्मार्ट ट्रंक।